Em từ chối lời tỏ tình khi biết hai năm nữa tôi mới mua nhà

Tôi nghĩ cả hai có quá nhiều điểm chung và quyết định ngỏ lời sau sáu tháng tìm hiểu.

Tôi 28 tuổi, cao ráo, ưa nhìn, sống và làm việc ở Hà Nội, bạn gái kém một tuổi. Cả hai đều là dân ở tỉnh khác nhau lên Hà Nội học và làm việc. Tôi biết đến em qua người bạn trong một lần đi chụp ảnh khi tốt nghiệp. Có Facebook của em nhưng mãi đến cuối năm 2024 tôi mới nhắn tin trò chuyện. Sau đó chúng tôi có những cuộc gặp gỡ đầu tiên, đi ăn đi uống nước như bao người khác. Trong quãng thời gian đó, chúng tôi có suy nghĩ khá giống nhau và bạn gái nói tôi cùng tần số, quan điểm sống nên dễ dàng chia sẻ mọi điều trong cuộc sống một cách thoải mái nhất.

Tính tôi hòa đồng, vui vẻ và chân thành nên đi đâu cũng được người khác quý mến, giúp đỡ. Thời đi học và mới ra trường, tôi có nhiều bạn nữ chủ động làm quen, nhưng tôi nghĩ mình chưa có gì trong tay nên gạt bỏ mà tập trung công việc, phấn đấu cho sự nghiệp vì tôi muốn người mình yêu không phải khổ. Tôi đã tốt nghiệp và đi làm được khoảng năm năm. Ban đầu tôi làm đúng ngành học được gần hai năm nhưng không thấy nhiều cơ hội phát triển và lương ba cọc ba đồng. Sau đó trong một lần tình cờ đi chơi, tôi được anh chị giới thiệu sang làm thử nghề sale bất động sản. Ban đầu tôi còn mông lung về định hướng nghề nghiệp nhưng tôi vẫn đưa ra quyết định thử làm nghề này vì có nhiều cơ hội bứt phá. Với sự nỗ lực, cố gắng và may mắn tôi đã tiết kiệm được 1,8 tỷ đồng.

Ngoài ra tôi chi phí rất nhiều khoản vì cả bố mẹ cũng ở trên Hà Nội. Bố bị bệnh nên không đi làm đã bốn năm nay, mẹ hay ốm, tôi là trụ cột chính trong nhà. Anh trai tôi đã có vợ con và đi làm lương văn phòng nên chỉ đủ lo cho gia đình. Chính vì hoàn cảnh đó, từ khi đi học, tôi luôn tâm niệm rằng mình phải thật cố gắng, bằng mọi cách phải vươn lên, chăm chỉ đi làm tích lũy để lo cho bố mẹ và không để người phụ nữ bên cạnh mình phải khổ.

Bạn gái xinh xắn, dễ thương. Sau tốt nghiệp, bạn gái đi làm trái ngành với mức thu nhập ổn định. Bố mẹ ở quê hoàn cảnh bình thường, hiện bạn gái thuê nhà cùng anh trai trên Hà Nội. Trong quãng thời gian hẹn hò, tôi đã dành cho em những điều tuyệt vời nhất có thể nhưng cuối cùng em không trân trọng. Tôi luôn ghi ra những món em thích, em thích uống đồ uống không đường... Mỗi lần em đau bụng, tôi chạy đi mua thuốc, lên mạng xem nên ăn uống gì để khắc phục, sắm cho em những vật dụng cần thiết nhất. Thi thoảng em bị ốm, tôi không ngại đêm hôm, sẵn sàng chạy đi hoặc đặt ship mua đồ ăn, cháo, món em thích nhất và động viên để nhanh khỏi. Những lần đi chơi, tôi rất chiều ý em, chỉ cần em nói thích quần áo hay mỹ phẩm hết là tôi lại dẫn đi mua, giá trị khoảng 2-3 triệu.

Tôi nghĩ lo được trong khả năng của mình và hoàn toàn vô tư không suy nghĩ gì cả, cố gắng dành những điều tốt đẹp nhất cho em. Vài lần mẹ em lên chơi, nghe em kể mẹ bị bệnh dạ dày, tôi cũng tham khảo rồi đi mua thực phẩm tốt mang qua để em nấu cho mẹ. Em có việc đi đâu, tôi đặt xe taxi đón em. Em đi mua đồ ở siêu thị, tôi cũng bảo em gửi mã QR để tôi thanh toán. Em chia sẻ rằng em ít khi nấu ăn, nếu nấu thì mua đồ sẵn về chỉ làm nóng hoặc những món đơn giản nhất, nên số lần tôi đặt đồ ăn cho em các bữa khá nhiều. Những việc tôi làm đều xuất phát từ tình yêu chân thành dành cho em, từ tâm và sự tử tế của mình.

Trong suốt quãng thời gian đó, tôi nghĩ cả hai có quá nhiều điểm chung và tôi quyết định ngỏ lời sau sáu tháng tìm hiểu. Tôi dẫn em đi ăn và mua hoa tươi tặng em. Sau khi tôi ngỏ ý, em nói đợi mãi không thấy anh nói gì, em là con gái nên không thể mở lời trước, rằng em dành tình cảm cho anh từ lâu rồi. Em không thích ai là ngay lần gặp thứ hai em dừng luôn để tránh mất thời gian của cả hai. Em bảo chưa gặp người con trai nào tinh tế, chu đáo và luôn biết nghĩ cho người khác như tôi, tôi không có gì để em phải phàn nàn hay không vừa ý. Em kể em để ý tôi từ những chi tiết nhỏ nhất, ví dụ đi ăn thì người phục vụ mang đồ ra bao giờ tôi cũng nói cảm ơn một cách chân thành, luôn nhường em gọi món em thích, dù tôi không thích lắm.

Lúc này tôi rất vui vì nghĩ chắc chắn cả hai tiến xa được rồi. Em nói em không còn quá trẻ, nên xác định với ai là nghiêm túc và gắn bó đi đường dài nên em sống thực tế. Tôi nói mình hoàn toàn hiểu và em cứ thoải mái chia sẻ. Sau một lúc nói chuyện vui vẻ, em hỏi tôi về thu nhập, dự định thuê nhà hay mua nhà ở đâu trong tương lai. Tôi thấy hơi bất ngờ vì câu hỏi quá nhạy cảm, nên tôi cũng nói một cách đơn giản nhất. Tôi nói rằng nghề bất động sản có nhiều cơ hội bứt phá, đầu tư sinh lời tạo dòng tiền chứ không phải chỉ đi bán hàng để sống bằng tiền hoa hồng. Tôi hiểu thị trường và biết thời điểm nào nên mua nhà, hay nên để tiền đầu tư tạo nguồn vốn cho vững đã. Trong đầu tôi luôn có mục tiêu và định hướng cố gắng hai năm nữa mua nhà, có thể vay thêm ngân hàng một chút. Phải đi từ cái nhỏ đến cái lớn vì tôi không có nền tảng gia đình hỗ trợ.

Em nói tôi thực sự có ý chí và bản lĩnh để em dựa vào, sau đó bảo để em thời gian suy nghĩ thêm rồi trả lời sau. Tôi không có tâm trí làm việc gì cả, tôi quá yêu em nên dành trọn tình cảm, lo lắn và hồi hộp, gọi bạn bè tâm sự và đợi câu trả lời từ em. Sau gần một tháng, em nghỉ việc công ty cũ vì thấy nhàm chán và muốn thay đổi môi trường. Em về quê và đi du lịch hai tuần, tôi vẫn luôn bên cạnh quan tâm chăm sóc em như bình thường. Em nói muốn làm đúng chuyên ngành học để ổn định về sau. Tôi ủng hộ và đi hỏi các công ty có anh chị tôi quen biết, gửi cv của em. Em đi phỏng vấn nhưng đều bị từ chối vì không có kinh nghiệm. Tôi động viên em cứ bình tĩnh và có thể vừa làm vừa học thêm, tôi sẽ chi tiền để em đi học thêm buổi tối. Tôi không muốn em áp lực hay căng thẳng vấn đề công việc nên cứ để em thoải mái nhất.

Trong thời gian đó, em bảo có chuyện muốn nói. Lúc này tôi nghĩ em sẽ cho tôi câu trả lời, rồi em bảo muốn nhìn thấy định hướng và mục tiêu rõ ràng từ tôi. Tôi vẫn chia sẻ như trước về định hướng công việc và dự định của mình trong hai năm tới. Rồi em nói chưa thấy cảm giác an toàn và yên tâm về tương lai. Tôi lại rơi vào trạng thái tâm lý bất ổn, mệt mỏi, bỏ bê công việc, bỏ lỡ khách hàng, đầu óc trống rỗng, anh em bạn bè phải động viên rất nhiều. Sau hai tháng, tôi ngỏ lời lại, vẫn là quanh quẩn như lần trước, tôi phân tích đủ thứ cho em hiều. Tôi hỏi thử về bạn bè và các mối quan hệ xung quanh em xem dự định và mục tiêu tương lai thế nào. Em chỉ trả lời chung chung là bạn em có nhiều người được gia đình hỗ trợ nên đã mua được nhà, một số đang đi thuê và công việc chưa ổn định chút nào.

Em nói muốn nhìn thấy sự an toàn bằng hành động, và luôn trân trọng người đàn ông có bản lĩnh xây dựng sự nghiệp từ con số không. Em nói không ngại cùng nhau san sẻ, cố gắng. Tôi thấy em nói tư duy mâu thuẫn với hành động. Tôi chợt nhớ ra em hay kể rằng mẹ em không phải làm gì, mình bố em lo hết. Tôi luôn hiểu điều đó và tâm niệm đàn ông luôn là trụ cột gia đình nhưng tôi cảm nhận được một phần nhỏ là em thích dựa dẫm hơn là cố gắng cùng nhau. Em vẫn bảo để suy nghĩ thêm. Sau đó chúng tôi vẫn nhắn tin bình thường, sinh nhật em dành trọn cả ngày cho tôi. Tôi chuẩn bị chu đáo món quà mà em thích là mỹ phẩm em hay dùng để tặng em. Chúng tôi đã có thời gian rất vui và tôi nghĩ lần này ổn rồi, có thể tư duy em đã thay đổi.

Một tuần sau, tôi tiếp tục hỏi em và muốn nhận câu trả lời. Em vẫn bảo như cũ, em chưa thấy an toàn và nghĩ con gái ai cũng muốn an toàn. Lúc này tôi thấy có điều gì đó chưa ổn nên không nói gì cả. Trên đường về tôi lạnh nhạt, không nói gì, em tự chủ động nói chuyện với tôi. Cứ như vậy tôi vẫn quan tâm, chăm sóc bình thường, Ba hôm sau tôi nói muốn nhận được câu trả lời từ em. Lúc này em nhắn tôi rằng em thấy mình không hợp để tiến xa hơn, cảm ơn tôi vì đã quan tâm chăm sóc em trong suốt thời gian qua và mong tôi sẽ tìm được người phù hợp hơn.

Đọc tin nhắn, tôi đã khóc. Tôi cứ nghĩ mình đủ chân thành, tử tế, cố gắng dành những điều tốt đẹp nhất từ tâm sẽ nhận được sự đền đáp xứng đáng. Sau đó em hủy kết bạn facebook, zalo với tôi. Tôi nhắn hỏi lý do sao em phải làm thế. Em nói không muốn tôi bị phân tâm trong công việc. Đến cuối cùng, tôi không còn gì cả. Tôi đã dành thời gian, tình cảm quá nhiều để nhận lại sự phũ phàng từ em. Cả tuần nay tôi không có tâm trí làm gì. Mong mọi người chia sẻ với tôi.

Mạnh Khang