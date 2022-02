Ngày mai miền Bắc giảm mưa

Ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết (7/2), miền Bắc giảm mưa, nhiệt độ tăng dần, Hà Nội thoát rét đậm với mức nhiệt 16-20 độ C.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết, do ảnh hưởng của hội tụ gió trên mực 5.000 m từ Thượng Lào di chuyển sang, từ chiều 5/2 đến nay miền Bắc có mưa rào. Trong 8 tiếng (từ 0h ngày 6/2), một số trạm ghi nhận mưa hơn 20 mm như: sông Đà (Điện Biên), Nậm Hang (Lai Châu), Lam Vĩ (Thái Nguyên), Thanh Mai (Bắc Kạn).

Mưa cùng với không khí lạnh làm tăng cảm giác rét buốt. Nhiệt độ sáng nay ở vùng đồng bằng và trung du miền Bắc phổ biến 10-12 độ, vùng núi cao 6-8 độ, thấp nhất là đỉnh núi Mẫu Sơn (Lạng Sơn) chỉ 4 độ C. Hà Nội có mưa rào, nền nhiệt dự báo cả ngày duy trì 14 độ C - ngưỡng rét đậm.

Cơ quan khí tượng dự báo trong đêm nay và sớm mai, miền Bắc tiếp tục mưa. Đến trưa mai, vùng hội tụ gió di chuyển ra biển, không khí lạnh suy yếu dần, trời mưa giảm, một số nơi có thể nắng. Nhiệt độ toàn miền tăng, chấm dứt đợt rét đậm, rét hại kéo dài nhất mùa đông 2021-2022 ở vùng đồng bằng và trung du. Riêng miền núi, trời vẫn rét đậm.

Đến ngày 8-9/2, một đợt không khí lạnh mạnh mới sẽ tràn xuống khiến miền Bắc trở lại những ngày lạnh giá.

Người dân trở lại Hà Nội trong mưa rét ngày 5/2. Ảnh: Ngọc Thành

Trang Accuweather của Mỹ dự báo, Hà Nội ngày mai khoảng 16-20 độ, tăng 6 độ C so với hôm nay. Đến giữa tuần nhiệt độ giảm còn 12-16 độ C. Điểm cao trên 1.500 m so với mực nước biển như Sa Pa (Lào Cai) nhiệt độ tăng dần lên 17-19 độ vào ban ngày, ban đêm 9-10 độ C.

Các tỉnh miền Trung từ Thanh Hóa vào đến Thừa Thiên Huế tuần sau có mưa nhiều nơi do ảnh hưởng của không khí lạnh, TP Vinh (Nghệ An) dao động 17-22 độ C. Khu vực từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận tuần tới phổ biến ít mưa, trời nắng, nhiệt độ cao nhất trong ngày 28-31 độ C.

Nam Bộ và Tây Nguyên tuần tới duy trì tình trạng ít mưa, nắng mạnh. Nhiệt độ cao nhất ở Nam Bộ 33-35 độ, Tây Nguyên 28-31 độ C. Riêng chiều tối 8/2, hai khu vực này có khả năng xuất hiện mưa trái mùa.

Gia Chính