Ngày hội tuyển sinh du học Singapore 2024

Học sinh, sinh viên có thể tìm hiểu chương trình cử nhân, MBA chuyển tiếp Singapore, mở ra lộ trình học tập quốc tế tại sự kiện ở TP HCM, ngày 9/11.

United States National Council (USNC) tổ chức ngày hội AUS - MDIS Open Day 2024, có sự góp mặt của The American University of Science (AUS) và Management Development Institute of Singapore (MDIS), nhằm giúp học sinh Việt chuẩn bị tốt cho quá trình lấy bằng cử nhân Anh và MBA Anh - Mỹ, làm việc, định cư Singapore.

Viện MDIS Singapore có hơn 60 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục, cung cấp đa dạng chương trình học - từ quản trị kinh doanh, truyền thông, công nghệ thông tin đến khoa học sức khỏe. Trong khi đó, AUS mang đến loạt phương pháp giảng dạy tiêu chuẩn Mỹ, giúp các em thích ứng môi trường toàn cầu hóa.

Các chuyên gia giáo dục, giáo sư, tiến sĩ sẽ tham gia ngày hội 9/11. Ảnh: USNC Education Vietnam

Cụ thể tại sự kiện, học sinh, phụ huynh sẽ giao lưu trực tiếp với đại diện AUS lẫn MDIS. Dàn giáo sư, tiến sĩ cùng nhiều chuyên gia giáo dục sẽ trình bày quan điểm, trong đó có Tiến sĩ Eric Kuan Choon Hock - Chủ tịch MDIS.

Học sinh được giải đáp loạt thắc mắc về bậc cử nhân quốc tế 24 tháng (15 tháng tại AUS và 9 tháng ở MDIS Singapore), với chuyên ngành hot. Đồng thời có cơ hội mở mang tiềm lực, phát triển nghề nghiệp qua chương trình MBA (Thạc sĩ Quản trị kinh doanh) 18 tháng (12 tháng kiến thức cốt lõi, nâng cao, chuyên ngành ở AUS và 6 tháng đề án tốt nghiệp tại MDIS Singapore) gồm:

MBA (song bằng cấp bởi University of Sunderland, Anh và The American University of Science, Mỹ). Lưu ý, sinh viên theo chương trình này được cấp Singapore Student Pass một năm, bắt buộc tham gia hai tuần nâng cao tại MDIS Singapore và có thể làm luận án tốt nghiệp trong 6 tháng tại bất cứ đâu.

Cử nhân danh dự Kinh doanh và quản lý, Kinh doanh và marketing, do University of Sunderland, Anh cấp bằng.

Cử nhân danh dự Kế toán và quản lý tài chính, do University of Sunderland, Anh cấp bằng.

Cử nhân danh dự Hàng không và quản lý sân bay, cấp bởi Teesside University, Anh.

Chứng chỉ Dự bị đại học quốc tế - NCC Education Level 3 International Foundation Diploma of Higher Education Studies, cấp bởi NCC Education, Anh.

Chuyên gia sẽ giải đáp mọi thắc mắc về quy trình xin visa, học bổng Singapore. Ảnh: USNC Education Vietnam

Thấu hiểu yêu cầu đầu vào IELTS của các trường toàn cầu, AUS cam kết cung cấp chương trình IELTS đạt chuẩn du học. Đồng thời, khóa dự bị đại học tại AUS sẽ giúp học sinh nắm vững kiến thức, kỹ năng, yêu cầu ở bậc đại học, không gặp khó khăn khi tiếp tục theo đuổi trình độ cao hơn.

Ngoài giới thiệu chương trình học, ban tổ chức còn triển khai loạt hội thảo, tư vấn trực tiếp và nhiều hoạt động tương tác. Học sinh có cơ hội tham gia các phiên tư vấn cá nhân hóa với đại diện trường, được giải đáp quy trình xin visa đến học bổng đến 60%.

