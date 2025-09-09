Ngày biểu tình khiến Thủ tướng Nepal mất chức

Hàng chục nghìn người hôm 8/9 đổ xuống đường biểu tình ở thủ đô Kathmandu để bày tỏ giận dữ, sau khi chính phủ Nepal chặn hầu hết nền tảng mạng xã hội như Facebook, X, YouTube, Instagram với lý do những công ty này không đăng ký và tuân thủ sự giám sát từ chính quyền.

Các nền tảng phổ biến như Instagram có hàng triệu người dùng ở Nepal. Họ sử dụng chúng với mục đích giải trí, đọc tin tức, kinh doanh hoặc gửi tin nhắn.