Ngày biểu tình khiến Thủ tướng Nepal mất chức

Hàng chục nghìn người hôm 8/9 đổ xuống đường biểu tình ở thủ đô Kathmandu để bày tỏ giận dữ, sau khi chính phủ Nepal chặn hầu hết nền tảng mạng xã hội như Facebook, X, YouTube, Instagram với lý do những công ty này không đăng ký và tuân thủ sự giám sát từ chính quyền.
Các nền tảng phổ biến như Instagram có hàng triệu người dùng ở Nepal. Họ sử dụng chúng với mục đích giải trí, đọc tin tức, kinh doanh hoặc gửi tin nhắn.
Đây được coi là cuộc biểu tình của "Gen Z", thường chỉ những người sinh từ năm 1997 đến năm 2012. "Dừng lệnh cấm mạng xã hội. Hãy ngăn tham nhũng thay vì chặn mạng xã hội", đám đông biểu tình reo hò.
Từ cuối tuần trước, người dùng TikTok bắt đầu lan truyền các video so sánh hoàn cảnh khó khăn của người dân bình thường với cuộc sống xa hoa của con cái chính trị gia. TikTok không bị chặn giống như nhiều mạng xã hội khác.
Người biểu tình bao vây xe bọc thép của cảnh sát bên ngoài tòa nhà quốc hội.
Tờ Kathmandu Post cho biết vấn đề không chỉ nằm ở mạng xã hội, mà còn về lòng tin, tình trạng tham nhũng và "thế hệ từ chối yên lặng".
"GenZ lớn lên cùng điện thoại thông minh, các xu hướng toàn cầu và những lời hứa hẹn về một Nepal thịnh vượng. Với họ, tự do kỹ thuật số chính là tự do cá nhân. Bị cắt quyền truy cập giống như bịt miệng cả một thế hệ", tờ báo nói.
Cảnh sát Nepal bắn đạn hơi cay vào người biểu tình để giải tán đám đông.
Đám đông biểu tình bao vây nhà quốc hội, phá rào chắn, buộc cảnh sát chống bạo động phải rút lui vào trong tòa nhà. Cảnh sát ban đầu bắn hơi cay và dùng vòi rồng giải tán đám đông, nhưng bị áp đảo về số lượng. Cuối cùng, cảnh sát đã nổ súng về phía người biểu tình.
Đụng độ đã khiến ít nhất 19 người thiệt mạng, chủ yếu là thanh niên, và khoảng 400 người bị thương. Liên Hợp Quốc đã yêu cầu nhanh chóng mở cuộc điều tra minh bạch về tình hình ở Nepal.
"Gần 20 người đã bị nhà nước sát hại, điều cho thấy mức độ tàn bạo của cảnh sát", sinh viên 23 tuổi Yujan Rajbhandari cho biết.
Thủ tướng Nepal KP Sharma Oli đã ra lệnh điều tra về các vụ nổ súng khiến người biểu tình thiệt mạng, giới chức nước này cũng bãi bỏ lệnh cấm mạng xã hội.
Đến ngày 9/9, các mạng xã hội đã hoạt động trở lại ở Nepal, nhưng biểu tình vẫn tiếp diễn bất chấp lệnh giới nghiêm, khiến sân bay quốc tế tại thủ đô Kathmandu phải đóng cửa một phần.
Nhà của ông Oli bị người biểu tình đốt.
Thủ tướng Oli hôm nay tuyên bố từ chức để "thực hiện các bước tiếp theo hướng tới giải pháp chính trị và giải quyết các vấn đề".
Thông báo được đưa ra sau khi hàng trăm người biểu tình xông vào văn phòng của ông. Nhà riêng của Thủ tướng tại thành phố Bhaktapur, cách thủ đô Kathmandu khoảng 13 km, cũng bị người biểu tình phóng hỏa.
Sau khi ông Oli tuyên bố từ chức, hàng trăm người biểu tình đã tràn vào khu vực quốc hội và phóng hỏa tòa nhà chính, theo giới chức Nepal.
Hỏa hoạn tại tòa nhà quốc hội Nepal hôm 9/9. Video: X/clashreport
Ngoài tòa nhà quốc hội, người biểu tình còn nhắm vào các tòa nhà chính phủ khác và tài sản của các chính trị gia.
Theo số liệu của chính phủ Nepal, quốc gia này có dân số trẻ với 43% ở độ tuổi 15-40. Tỷ lệ thất nghiệp là khoảng 10% và GDP bình quân đầu người đạt 1.447 USD, theo World Bank.
Phạm Giang (Ảnh: AP, AFP, Reuters)