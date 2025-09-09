Thủ tướng Nepal từ chức sau ngày biểu tình đẫm máu

Thủ tướng Nepal từ chức một ngày sau khi cảnh sát nổ súng vào đám đông biểu tình khiến ít nhất 19 người chết và hàng trăm người bị thương.

"Tôi đã từ chức Thủ tướng, động thái có hiệu lực từ hôm nay, để thực hiện các bước tiếp theo hướng tới giải pháp chính trị và giải quyết các vấn đề", Thủ tướng Nepal KP Sharma Oli cho biết trong thư gửi Tổng thống Ram Chandra Paudel ngày 9/9.

Ông Oli, 73 tuổi, bắt đầu nhiệm kỳ Thủ tướng thứ tư vào năm ngoái. Thủ tướng Nepal thông báo từ chức sau khi hàng trăm người biểu tình xông vào văn phòng của ông. Nhà riêng của ông tại thành phố Bhaktapur, cách thủ đô Kathmandu khoảng 13 km, cũng bị người biểu tình phóng hỏa.

Thủ tướng Nepal KP Sharma Oli tại thủ đô Kathmandu ngày 29/8. Ảnh: AFP

Hàng chục nghìn người hôm 8/9 đổ xuống đường biểu tình ở Kathmandu để bày tỏ giận dữ khi chính phủ Nepal chặn hầu hết nền tảng mạng xã hội như Facebook, X, YouTube, với lý do những công ty này không đăng ký và tuân thủ sự giám sát từ chính quyền.

Đây được coi là cuộc "biểu tình của Gen Z", thường chỉ những người sinh từ năm 1995 đến năm 2010. Đám đông biểu tình bao vây nhà quốc hội, phá rào chắn, buộc cảnh sát chống bạo động phải rút lui vào trong tòa nhà.

Cảnh sát ban đầu bắn hơi cay và dùng vòi rồng giải tán đám đông, nhưng bị áp đảo về số lượng. Cuối cùng, cảnh sát đã nổ súng về phía người biểu tình, khiến ít nhất 19 người thiệt mạng, chủ yếu là thanh niên, và khoảng 400 người bị thương.

Thủ tướng Nepal từ chức giữa biểu tình Biểu tình ở Kathmandu ngày 8/9. Video: ANI

Chính phủ Nepal sau đó ban bố lệnh giới nghiêm quanh tòa nhà quốc hội, văn phòng chính phủ, dinh tổng thống và các khu vực quan trọng trong thủ đô.

Ông Oli cũng đã ra lệnh điều tra về các vụ nổ súng khiến người biểu tình thiệt mạng, trong khi giới chức Nepal bãi bỏ lệnh cấm mạng xã hội.

Đến ngày 9/9, các mạng xã hội đã hoạt động trở lại ở Nepal, nhưng biểu tình vẫn tiếp diễn, bất chấp lệnh giới nghiêm, khiến sân bay quốc tế tại thủ đô Kathmandu phải đóng cửa một phần. Một đám cháy lớn bùng lên ở khu vực Minbhawan, gần tòa nhà quốc hội, tạo ra những cột khói dày đặc.

Hiện chưa rõ nguyên nhân vụ cháy, song các nhân chứng cho biết đã xảy ra đụng độ giữa người biểu tình và cảnh sát trước vụ hỏa hoạn.

Huyền Lê (Theo Reuters, AFP, The Hindu)