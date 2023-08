Ngày ấy - bây giờ của 7 quán quân Vietnam Idol

Janice Phương, 35 tuổi, tên thật Janicee Aranjuez Buco, người Philippines. Tên tiếng Việt của cô do nhạc sĩ Huy Tuấn, ca sĩ Thu Minh đặt cho khi tham gia Vietnam Idol 2016. Trước khi được khán giả biết đến, Janice Phương đi hát ở các quán bar, được khen chất giọng nội lực.

Sau đăng quang cuộc thi, cô chạy show cải thiện thu nhập, từng phát hành một số sản phẩm như "Tâm tư", "Love You In Silence" nhưng chưa tạo tiếng vang. Ba năm trở lại đây, cô sống kín tiếng, nhất là sau kết hôn cùng nhạc công người Việt. Janice Phương nói hiện không mặn mà việc quay lại showbiz, chuyển hướng đi dạy học ở Hà Nội.