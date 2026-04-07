Ngày ấy, bây giờ của 6 mỹ nhân đóng Triệu Mẫn

Lê Mỹ Nhàn, Lê Tư - các minh tinh Hoa ngữ thành công với "Ỷ Thiên Đồ Long Ký" - đều chọn giải nghệ sau khi kết hôn.

Tiểu thuyết Ỷ Thiên Đồ Long Ký của nhà văn Kim Dung nhiều lần được chuyển thể thành phim truyền hình, trong đó nữ chính Triệu Mẫn được fan kiếm hiệp yêu thích nhờ tính cách rõ ràng, quyết liệt. Theo miêu tả trong truyện, nàng thông minh, mưu mẹo hơn người và có "mặt sáng như ngọc, mắt như nước trong veo, nét cười tươi tắn". Tác phẩm là dấu son trong sự nghiệp của Uông Minh Thuyên, Lê Mỹ Nhàn, Lê Tư, Giả Tịnh Văn.

Uông Minh Thuyên

Năm 1978, TVB lần đầu chuyển thể tiểu thuyết, chọn dàn diễn viên nổi bật nhất làng giải trí Hong Kong bấy giờ, gồm Trịnh Thiếu Thu, Triệu Nhã Chi, Trần Ngọc Liên, Hạ Vũ. Uông Minh Thuyên được giao vai chính Triệu Mẫn, đóng cặp Trịnh Thiếu Thu. Theo Sina, nhà văn Kim Dung từng khen Uông Minh Thuyên xinh đẹp khi hóa thân quận chúa còn Trịnh Thiếu Thu đậm khí phách đại hiệp.

Tác phẩm được khán giả đón nhận nồng nhiệt khi phát sóng, diễn xuất và tạo hình của dàn sao được đánh giá đồng đều, phù hợp nguyên tác.

Uông Minh Thuyên thời trẻ và hiện tại. Ảnh: HK01

Minh Thuyên là diễn viên chủ chốt của TVB thập niên 1970-1980, từng đóng Thử thách nghiệt ngã, Dương Môn nữ tướng, Sở Lưu Hương, Mẹ chồng khó tính, Sóng gió gia tộc. Ngoài ra, bà làm MC, ca sĩ. Uông Minh Thuyên được mệnh danh "Chị đại" ở làng nghệ thuật Hong Kong vì tài năng, sự chuyên nghiệp trong công việc.

Nghệ sĩ năm nay 79 tuổi, hoạt động sôi nổi ở làng giải trí, thường xuyên xuất hiện ở các sự kiện phim ảnh, âm nhạc. Bà và tài tử La Gia Anh kết hôn năm 2009, từng sát cánh khi lần lượt mắc bệnh ung thư, vượt qua bệnh tật.

Lê Mỹ Nhàn

Tạo hình cổ trang của Lê Mỹ Nhàn. Ảnh: TVB

Lê Mỹ Nhàn được mệnh danh Đệ nhất mỹ nhân cổ trang TVB thập niên 1980. Năm 1986, cô và Lương Triều Vỹ đóng Triệu Mẫn, Trương Vô Kỵ, sau đó bén duyên ngoài đời, mối tình tan vỡ sau 9 tháng.

Ngoài Ỷ Thiên Đồ Long Ký, Mỹ Nhàn nổi tiếng qua Thư kiếm ân cừu lục, Giang hồ thập ác, Liên thành quyết. Chinatimes nhận xét cô có ngũ quan thanh tú, gương mặt luôn toát lên vẻ thanh tân, trong trẻo.

Lê Mỹ Nhàn (phải) và Trần Pháp Dung thường đón sinh nhật cùng nhau, cả hai đều sinh tháng 10/1966. Ảnh: Weibo

Từ năm 2000, minh tinh ngừng đóng phim. Năm 2005, cô kết hôn với doanh nhân Tạ Hưng Triệu, vợ chồng giữ kín đời tư, chưa từng nói về cuộc sống hôn nhân.

Hơn 20 năm qua, Lê Mỹ Nhàn không xuất hiện ở sự kiện giải trí, cũng không sử dụng mạng xã hội. Thi thoảng, fan gặp lại diễn viên qua ảnh mà Trần Pháp Dung - bạn thân của cô - đăng trên trang cá nhân.

Diệp Đồng

Tạo hình Triệu Mẫn và Ân Tố Tố của Diệp Đồng. Ảnh: Sina

Minh tinh đóng chính bản năm 1994, hợp tác Mã Cảnh Đào (Trương Vô Kỵ) và Châu Hải My (Chu Chỉ Nhược). Ở tác phẩm, Diệp Đồng thể hiện tài biến hóa khi đóng hai vai tính cách trái ngược - Triệu Mẫn và Ân Tố Tố.

Diệp Đồng tên thật Lý Tư Tư, năm nay 63 tuổi. Ngoài tác phẩm này, minh tinh nổi tiếng qua Tân Bạch Nương Tử truyền kỳ, Let's Make Laugh, This Thing Called Love, Tiếu ngạo giang hồ 1990.

Diệp Đồng tuổi lục tuần. Ảnh: Weibo

Những năm gần đây, diễn viên hoạt đông sôi nổi, tham gia nhiều tác phẩm điện ảnh và truyền hình như Minh nhật lạc viên, Ác nhân đương đạo. Diệp Đồng còn tham gia nhiều show truyền hình thực tế.

Bà kết hôn với doanh nhân, nhiếp ảnh gia Trần Quốc Hi năm 1988, vợ chồng thống nhất không sinh con.

Lê Tư

Lê Tư khi đóng phim cổ trang và hiện tại. Ảnh: HK01

Nhờ diễn xuất và vẻ đẹp thông minh, Lê Tư từng gây sốt với vai Triệu Mẫn ở bản do TVB sản xuất năm 2001. Trang The Paper đánh giá cô thể hiện xuất thần nhân vật trong khi nhiều khán giả bình luận: "Sau Lê Tư, không còn ai đóng Triệu Mẫn hay hơn". Nhà phê bình phim Từ Xuân Vỹ nhận xét tạo hình, gương mặt, thần thái của diễn viên như một đóa hồng, đến nay vẫn tươi mới và sống động trong ký ức khán giả.

Minh tinh sang 55 tuổi, vắng bóng màn ảnh 18 năm qua. Hiện cô quản lý chuỗi tiệm làm đẹp, thi thoảng dự sự kiện thời trang, chụp hình tạp chí.

'Ỷ Thiên Đồ Long Ký' - đóa hồng trong sự nghiệp của Lê Tư Lê Tư đóng Triệu Mẫn.

Cô kết hôn với doanh nhân Mã Đình Cường năm 2009, có ba con gái. Theo HK01, gia đình diễn viên sống trong căn nhà trị giá 1,1 tỷ HKD (141,6 triệu USD). Lê Tư thường cùng ba con gái bơi, tập yoga tại nhà.

Giả Tịnh Văn

Diễn viên Đài Loan Giả Tịnh Văn cũng nhận thiện cảm của nhiều fan châu Á khi đóng chính bản năm 2003, hợp tác Tô Hữu Bằng (Trương Vô Kỵ), Cao Viên Viên (Chu Chỉ Nhược). Theo Sina, tác phẩm gây tiếng vang nhờ dàn diễn viên đẹp và có thực lực, phục trang đẹp mắt. Cảnh quay hùng vĩ, thiết kế hành động tốt cũng là điểm cộng của phim.

Giả Tịnh Văn vai Triệu Mẫn Tịnh Văn và Tô Hữu Bằng đóng tình nhân.

Ở tuổi 52, Giả Tịnh Văn hoạt động sôi nổi lĩnh vực phim ảnh, thời trang. Những năm gần đây cô đóng loạt phim chiếu Netflix như Nowhere Man, Shards of Her, At the Moment. Đầu năm nay, cô hoàn tất ghi hình Bông cúc màu tím. Ngoài diễn xuất, Tịnh Văn làm nhà sản xuất của một số chương trình truyền hình.

Giả Tịnh Văn kết hôn với diễn viên Tu Kiệt Khải, kém cô 9 tuổi, được 11 năm, có hai con gái. Cô còn có con gái riêng với chồng cũ.

Trên trang cá nhân năm ngoái, minh tinh cho biết đặt mục tiêu sống đơn giản hơn, không "điên rồ và náo nhiệt" như trước. Giả Tịnh Văn muốn ở bên gia đình nhiều hơn, ăn ngủ điều độ, đọc sách nhiều hơn và tận hưởng niềm vui công việc mang lại. Người đẹp viết: "Tôi đang ở nửa sau của đời người và vẫn cố gắng nghiêm túc, thành thực trong từng phút giây. Những tháng ngày tới sẽ rực rỡ".

An Dĩ Hiên

An Dĩ Hiên trong Ỷ thiên đồ long ký 2009 An Dĩ Hiên đóng cặp Đặng Siêu trong "Ỷ Thiên Đồ Long Ký" 2009.

Theo Mtime, Dĩ Hiên thể hiện vai Triệu Mẫn điềm tĩnh, giảm bớt sự ranh mãnh so với những bản trước.

Trên Sohu, An Dĩ Hiên từng nói tính cách của cô giống nhân vật, trong tình yêu, cô cũng chủ động và quyết liệt như Triệu Mẫn.

Từng là diễn viên hàng đầu làng giải trí Hoa ngữ, từ khi kết hôn với doanh nhân Trần Vinh Luyện năm 2017, cô hạn chế công việc ở làng giải trí, chuyên tâm chăm sóc hai con. Cô sử dụng máy bay riêng, được chồng tặng nhiều bất động sản cùng kim cương, đồ hiệu. Năm 2021, doanh nhân tặng vợ bốn căn nhà ở Macau, tổng trị giá 600 triệu HKD (76 triệu USD).

An Dĩ Hiên sống kín tiếng sau biến cố gia đình. Ảnh: Next Apple

Năm 2022, ông Trần bị bắt vì nhiều cáo buộc, nhận án 13 năm tù giam với các tội danh kinh doanh sòng bạc trái phép, rửa tiền, lừa đảo.

Trên Next Apple, một người bạn của An Dĩ Hiên nói thời gian chồng ở tù, diễn viên sống bình lặng, một mình chăm con. Những năm qua, cô chịu áp lực lớn nhưng kiên cường để làm chỗ dựa cho hai bé (năm nay 8 tuổi và 7 tuổi).

Như Anh