Ngày 31/12, TAND Hà Nội sẽ xét xử Lê Trung Khoa, Nguyễn Văn Đài

Hai ngày sau khi Lê Trung Khoa bị VKSND Tối cao truy tố, TAND Hà Nội có quyết định xét xử bị cáo vào ngày 31/12.

Lê Trung Khoa, 54 tuổi, quê Thanh Hóa, đang bị truy nã, sẽ bị xét xử về tội Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, theo khoản 2 Điều 117 Bộ luật Hình sự.

Ba người, đang bị tạm giam, sẽ bị xét xử trong phiên tòa này với cùng tội danh là Đỗ Văn Ngà, 47 tuổi, quê tỉnh Gia Lai; Huỳnh Bảo Đức, 41 tuổi, quê TP HCM và Phạm Quang Thiện, 47 tuổi, trú Hà Nội, nguyên Giám đốc Trung tâm Công nghệ và Truyền thông đa phương tiện thuộc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.

Trong ngày 31/12, TAND thành phố Hà Nội sẽ xét xử bị cáo Nguyễn Văn Đài, 56 tuổi, quê tỉnh Hưng Yên, theo khoản 2 Điều 117 Bộ luật Hình sự.

Như vậy, TAND thành phố Hà Nội sẽ mở hai phiên tòa.

Tòa án kêu gọi bị cáo Khoa, Đài ra đầu thú, có mặt tại phiên tòa để thực hiện quyền tự bào chữa. Hai bị cáo được cơ quan tố tụng xác định đang cư trú tại Đức.

Điều 117 Bộ luật Hình sự quy định, người nào làm tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm có nội dung xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân; bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân; gây chiến tranh tâm lý sẽ bị phạt tù 5-12 năm. Ai phạm tội trong trường hợp đặc biệt nghiêm trọng bị phạt tù từ 10-20 năm. Người chuẩn bị phạm tội này thì bị phạt tù từ 1 năm đến 5 năm.

Hải Thư