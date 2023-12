Ngành thuế TP HCM cán đích thu ngân sách

Lãnh đạo TP HCM cho biết thu ngân sách cả năm ước hơn 320.000 tỷ, đạt 100,3% dự toán dù trước đó dự báo rất khó về đích.

Thông tin này được ông Nguyễn Văn Dũng, Phó chủ tịch UBND TP HCM chia sẻ tại hội nghị tổng kết ngành thuế TP HCM chiều 26/12. Theo cập nhật mới nhất đến chiều nay, ông cho biết thu ngân sách thành phố ước tính trên 320.000 tỷ, đạt 100,3% dự toán pháp lệnh.

Như vậy, đầu tàu kinh tế TP HCM nằm trong một nửa địa phương tới nay công bố hoàn thành kế hoạch được giao. Tuy nhiên trong bối cảnh kinh tế khó khăn, so với số thu của năm trước, thu ngân sách ngành thuế vẫn giảm khoảng 4-5%.

Theo ông Dũng, đây là nỗ lực của cả đội ngũ vượt qua khó khăn chung khi dự báo trước đó kém khả quan. Bước sang năm 2024, tình hình kinh tế thế giới, trong nước và TP HCM nói riêng vẫn còn nhiều thách thức.

Bóc tách theo số liệu do Cục thuế TP HCM cung cấp, thu nội địa trừ dầu ước đạt gần 293.500 tỷ đồng, đạt hơn 95% dự toán và giảm 5% so với cùng kỳ. Trong đó, thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh chiếm gần 65% thu nội địa (trừ dầu), đạt hơn 190.130 tỷ, đạt gần 98% dự toán và giảm nhẹ so với cùng kỳ. Còn thu từ dầu thô ước 24.800 tỷ đồng, vượt 55% so với dự toán, giảm 14% cùng kỳ.

Tại hội nghị, ông Trần Ngọc Linh, Phòng Quản lý hộ kinh doanh cá nhân và thu khác (Cục thuế TP HCM) cũng thông tin về việc tập trung vào quản lý thương mại điện tử năm nay, trên cơ sở dữ liệu của ngành và ban ngành khác.

Theo đó, Cục thuế thành phố đã giám sát, xử lý 5.890 người nộp thuế với số điều chỉnh tăng thu và truy thu, phạt kể cả chậm nộp 217 tỷ đồng, tăng 29% so với năm trước. Trong đó, cơ quan này truy thu hơn 5.800 cá nhân, hộ kinh doanh trên sàn thương mại điện tử trong khi năm ngoái chỉ xử lý 120 người.

Có 267 sàn thương mại điện tử tại TP HCM thuộc diện phải cung cấp thông tin. Theo dữ liệu tổng hợp đến cuối quý III, có 34.900 lượt người nộp thuế với tổng giá trị giao dịch là 14.566 tỷ đồng trên sàn. "Số thu thương mại điện tử tăng 14 lần. Thành phố tăng thu ngân sách được nhiều nhờ vào việc khai thác dữ liệu các sàn thương mại điện tử", ông Linh nói.

Tuy nhiên, việc triển khai thực tế theo ông Linh vẫn gặp khó khi chủ sàn, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ giao nhận vẫn chậm thông tin hoặc cung cấp chưa đầy đủ kịp thời. Bên cạnh đó, việc chuyển hóa các thông tin "ảo" của cá nhân kinh doanh trên mạng xã hội thành thông tin thật như căn cước công dân, điện thoại theo ông vẫn là một thách thức với ngành thuế. Ông kiến nghị nhiều giải pháp như phối hợp liên ngành và áp dụng cơ chế quản lý riêng đối với thương mại điện tử để quản lý hiệu quả hơn việc thu thuế mảng này.

Quỳnh Trang