Ngành thuế thu ngân sách vượt 1,7 triệu tỷ đồng

Số thu do ngành thuế quản lý năm nay ghi nhận mức kỷ lục, vượt 1,7 triệu tỷ đồng, theo lãnh đạo cơ quan thuế.

Thông tin được Phó tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Mai Sơn nêu tại hội thảo "Thuế và nền tài chính lành mạnh cho sự phát triển bền vững", chiều 18/12.

Ông Sơn cho biết tổng thu ngân sách Nhà nước do cơ quan này quản lý ước vượt 16,5% dự toán, tăng 13,7% so với cùng kỳ năm 2023. "Đây là năm đầu tiên số thu do ngành thuế quản lý vượt trên 1,7 triệu tỷ đồng", ông nói.

Theo ông Mai Sơn, với tiến độ này, tính cả dự toán năm 2025, thu ngân sách giai đoạn 5 năm có thể cán đích trên 9 triệu tỷ đồng, vượt 0,7 triệu tỷ so với mục tiêu Quốc hội giao. Theo đó, tỷ lệ huy động vào ngân sách từ thuế đạt khoảng 16-17% GDP. Trong đó thu từ thuế, phí trên 14% GDP.

Thu do cơ quan thuế quản lý tính đến cuối năm 2025 dự báo sẽ trên 86% tổng thu ngân sách Nhà nước.

Theo ông Sơn, nền kinh tế chịu ảnh hưởng từ đại dịch Covid-19 và biến động của kinh tế toàn cầu. Điều này đặt ra bài toán cho việc ổn định kinh tế vĩ mô, phát triển bền vững. Do đó, thu ngân sách hiệu quả giúp bảo đảm mục tiêu phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, tài chính.

Phó tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Mai Sơn phát biểu tại hội thảo về thuế, ngày 18/12. Ảnh: Báo Lao động

Thực tế, thu ngân sách đạt kỷ lục trong bối cảnh cộng đồng doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn trong năm qua. Tính chung 11 tháng đầu năm, cả nước có 173.200 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường, tăng hơn 9% so với cùng kỳ năm trước, theo số liệu từ Tổng cục Thống kê.

Theo đại diện VCCI, nhiều doanh nghiệp vẫn gặp khó trong thực hiện thủ tục thuế. Ghi nhận từ khảo sát môi trường kinh doanh do VCCI tiến hành năm nay, khoảng 31% doanh nghiệp gặp phiền hà với thủ tục hành chính thuế, nhất là nhóm siêu nhỏ, nhỏ và vừa.

Vì vậy, tổ chức này đề xuất ngành thuế tiếp tục hoàn thiện các nền tảng công nghệ và tăng hỗ trợ doanh nghiệp trong sử dụng các hệ thống này. Cơ quan thuế cũng cần có các hướng dẫn chi tiết, thống nhất để tránh tình trạng mỗi nơi áp dụng một kiểu. Với các doanh nghiệp nhỏ, họ kiến nghị cần có các chính sách đặc thù như miễn giảm thuế, hỗ trợ đào tạo về tuân thủ hoặc tư vấn trực tiếp.

