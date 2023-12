Ngành ôtô Trung Quốc tăng tự chủ chuỗi cung ứng bán dẫn

Các nhà sản xuất ôtô Trung Quốc đang chuyển sang mua chip bán dẫn từ các nguồn nội địa khi Bắc Kinh tích cực tự chủ chuỗi cung ứng.

Great Wall Motor cho biết đã bắt đầu sản xuất bán dẫn công suất (power semiconductor) trong "một đột phá vượt qua rào cản công nghệ". Công ty nhận định đây là "bước tiến mới", phản ánh tầm quan trọng ngày càng lớn của các thiết bị bán dẫn trong ngành công nghiệp ôtô Trung Quốc, nơi đang chuyển đổi nhanh chóng sang xe điện và tự lái.

Tại hội nghị ngành bán dẫn vừa diễn ra tuần này ở thành phố Vô Tích (Giang Tô), Phó chủ tịch điều hành Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Trung Quốc (CAAM) Fu Bingfeng, đánh giá thiết bị bán dẫn cho ôtô đang trở thành tâm điểm cạnh tranh toàn cầu khi chủ nghĩa bảo hộ gia tăng.

CAAM quyết định thành một ủy ban mới chuyên về chất bán dẫn ôtô, mục tiêu nâng cao khả năng tự cung cấp thiết bị này. "Chúng ta có thể tạo ra một ngành công nghiệp bán dẫn ôtô mới", ông Fu Bingfeng đánh giá.

Bán dẫn công suất có chức năng điều khiển dòng điện. Nó tác động trực tiếp đến quãng đường lái của xe. Nhà sản xuất xe điện hàng đầu Trung Quốc là BYD đã tự sản xuất chúng. Trong khi đó, Great Wall bắt đầu sản xuất vào mùa thu này tại nhà máy mới ở Vô Tích, do công ty con Wuxi Xindong Semiconductor Technology quản lý. Nó được dùng trong mẫu xe điện đa dụng Haval của công ty.

Mẫu xe Haval của Great Wall dùng chip công suất tự sản xuất. Ảnh: Nikkei

Ngành công nghiệp ôtô Trung Quốc cũng đã đạt được đột phá về chip xử lý dữ liệu, vốn được coi là khó sản xuất hơn do trình độ kỹ thuật vi mô cao hơn. Hồi tháng 9, Zhejiang Geely Holding Group - công ty mẹ Volvo Cars - cho ra mắt mẫu SUV 08 dưới thương hiệu Lynk & Co. Xe chứa Longying One, con chip được chế tạo bằng công nghệ 7 nanomet, giúp xử lý hình ảnh cho hệ thống hỗ trợ lái xe.

Đơn vị phát triển Longying One là liên doanh SiEngine Technology của Geely và nhà thiết kế chip Arm China, thành lập năm 2018. Geely có kế hoạch sử dụng chip này cho nhiều mẫu xe thuộc các thương hiệu khác nhau mà họ sở hữu.

Startup xe điện Nio trụ sở tại Thượng Hải đã thành lập các đội phát triển bán dẫn ở Trung Quốc và Mỹ. Gần đây, họ bắt đầu sản xuất hàng loạt chip được sử dụng để điều khiển cảm biến lidar - cảm biến phát hiện và đo khoảng cách bằng ánh sáng - hỗ trợ hệ thống phanh tự động.

Những năm qua, Chính phủ Trung Quốc đã nỗ lực thúc đẩy phát triển chip nội địa. Sáng kiến "Made in China 2025" công bố năm 2015, hỗ trợ ngành công nghiệp bán dẫn và phương tiện sử dụng năng lượng mới thông qua các ưu đãi và trợ cấp thuế. Nỗ lực đó mang đến thành công đáng kể, với 6,88 triệu phương tiện sử dụng năng lượng mới - xe điện, xe hybrid và pin - được bán ở Trung Quốc năm ngoái, nhiều nhất thế giới.

Những hạn chế về xe lái tự động đang được nới lỏng. Bắc Kinh, Quảng Châu và các thành phố khác đã cho phép vận hành taxi robot. Tuy nhiên, chất bán dẫn ôtô là nút thắt cần giải quyết để giúp Trung Quốc dẫn đầu ngành xe điện và tự lái.

Theo một công ty ôtô hàng đầu của Trung Quốc, một chiếc xe xăng sử dụng ít hơn 500 con chip, nhưng một xe điện đòi hỏi khoảng 1.300 chip. Nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Ôtô Gasgoo (Trung Quốc) cho biết một chiếc xe tự lái cấp độ 4 tiên tiến sẽ cần hơn 3.000 con chip.

Hiện Trung Quốc chỉ sản xuất khoảng 15% lượng bán dẫn công suất và chưa đến 5% chip tinh vi cần thiết cho xe tự lái, theo Gasgoo. Tính chung, nước này sản xuất khoảng 10% nguồn bán dẫn ôtô. Tỷ lệ tự cung cấp nội địa ngành bán dẫn nói chung ở mức 20%. Vì vậy, Trung Quốc đang nỗ lực tự chủ sản xuất các thiết bị hệ thống trên một vi mạch (SoC) tiên tiến.

Tháng 11/2022, Cựu Bộ trưởng Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Miao Wei mời các lãnh đạo doanh nghiệp ôtô lớn đến một cuộc họp tại Thượng Hải. Ông kêu gọi họ chuyển toàn bộ hoạt động mua bán chất bán dẫn ôtô sang nguồn nội địa.

Xây dựng một chuỗi cung ứng bán dẫn từ quá trình phát triển đến sản xuất hàng loạt đòi hỏi nhiều năm đầu tư và sự phối hợp. Ôtô đòi hỏi nhiều loại chip khác nhau, bao gồm các vi điều khiển và các SoC. Các công ty như Geely tham gia thiết kế SoC và phụ thuộc vào các nhà sản xuất chip theo hợp đồng để sản xuất.

Một nhà quản lý tại Semiconductor Manufacturing International - được cho là nhà cung cấp chip 7 nanomet cho chiếc điện thoại mới nhất của Huawei - cho biết họ dự định phát triển mở rộng năng lực sản xuất sang chip xe hơi.

Phiên An (theo Nikkei)