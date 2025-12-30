Ngành nước hoa ăn nên làm ra trong năm kinh tế ảm đạm

Người tiêu dùng toàn cầu đổ xô mua nước hoa để tìm vui khi kinh tế ảm đạm, mang đến năm kinh doanh bùng nổ, với 6.000 mẫu mới.

Chín tháng đầu năm, kết quả kinh doanh nước hoa của hàng loạt tập đoàn như Estée Lauder, L’Oréal và Coty - sở hữu các thương hiệu Le Labo, Tom Ford, Valentino, Yves Saint Laurent, Emporio Armani, Ambre Antique, đều ấn tượng.

Estée Lauder cho biết doanh thu tăng 14%, bù đắp cho nhu cầu mỹ phẩm trang điểm chững lại. Coty dự báo quý cuối năm tích cực, đặt cược vào nhu cầu tăng mạnh đối với thương hiệu Calvin Klein và Hugo Boss.

Tại Mỹ, một nửa số người trưởng thành được hỏi cho biết sử dụng nước hoa mỗi ngày. Doanh số nước hoa cao cấp và phổ thông tại thị trường này tăng lần lượt 6% và 17% trong 9 tháng. Diễn biến tương tự ở Trung Quốc, nơi nước hoa Chance của Chanel thành công lớn.

Trước đó, dữ liệu của hãng nghiên cứu Circana cho biết, doanh số nước hoa cao cấp toàn cầu tăng 6%, lên 3,9 tỷ USD. Kết quả này vượt xa ngành mỹ phẩm trang điểm và chăm sóc da, lần lượt tăng 1% và giảm 1% cùng giai đoạn.

Nước hoa Chloe, thuộc sở hữu của Coty bán tại Manhattan, New York ngày 7/2/2022. Ảnh: Reuters

Từng được xem là thú tiêu dùng xa xỉ, nước hoa nay trở thành lựa chọn quen thuộc để thể hiện phong cách cá nhân và cải thiện tâm trạng trong bối cảnh kinh tế nhiều bất định, theo chuyên gia. Các nhà phân tích cho rằng đây là "hiệu ứng nước hoa", một kiểu mới của "hiệu ứng son môi" (Lipstick Effect).

Phổ biến đầu những năm 2000 bởi Chủ tịch Estée Lauder Leonard Lauder, "hiệu ứng son môi" mô tả hiện tượng khi kinh tế suy thoái hoặc bất ổn, người tiêu dùng cắt giảm các khoản chi lớn (xe hơi, nhà cửa, du lịch xa xỉ), nhưng tăng chi cho những món "xa xỉ nhỏ" như son môi, mỹ phẩm để tự tìm những niềm vui nhỏ.

Năm nay, IMF dự báo tăng trưởng toàn cầu sẽ chậm lại từ mức 3,3% năm 2024 xuống 3,2%. Trong đó, các nền kinh tế phát triển dự kiến chỉ tăng khoảng 1,5%. Các nền kinh tế mới nổi và đang phát triển tăng nhỉnh hơn, đạt 4%.

Nguyên nhân do tình trạng bất định kéo dài, xu hướng bảo hộ gia tăng và các cú sốc về nguồn cung lao động. Trong bối cảnh đó, mua nước hoa là sản phẩm xa xỉ vừa túi tiền, giúp người tiêu dùng tự an ủi, cải thiện tâm trạng nhờ tính cao cấp.

"Nước hoa là phân khúc sản phẩm mang đến người tiêu dùng cảm giác về uy tín, chất lượng, địa vị hoặc nuông chiều bản thân mà không phải trả mức giá của hàng hóa cao cấp, xa xỉ thực thụ", Michael Ashley Schulman, Giám đốc đầu tư của Running Point, nhận định.

Tờ Le Monde cũng cho rằng một phần lý do giúp thị trường nước hoa phát đạt năm nay có thể do người tiêu dùng không còn đủ khả năng mua những chiếc túi xách có giá lên đến 3.000 euro sau làn sóng lạm phát.

Thay vào đó, các tín đồ thời trang hàng hiệu chuyển sang sắm nước hoa Hermès, Chanel hoặc Dior. Chuyên gia tư vấn Pierre Vouard chỉ ra chai nước hoa nhỏ trở thành "cách để tìm hiểu sự sang trọng, giống như chiếc túi xách ngày xưa".

"Người tiêu dùng khi đó đang mua một phần của giấc mơ mà thương hiệu xa xỉ mang lại", Vouard nói. Những người khác đã khám phá ra nước hoa nhờ các dòng sản phẩm giá cả phải chăng ở cửa hàng phổ thông hơn hoặc qua thương mại điện tử.

Nắm bắt nhu cầu, các hãng mỹ phẩm tăng cường tung sản phẩm mới, mở rộng phân phối và tiến hành các thương vụ mua bán - sáp nhập. Ước khoảng 6.000 loại nước hoa mới đã được ra mắt năm nay, so với 2.500 loại vào trước năm 2019.

Hàng loạt doanh nghiệp hàng xa xỉ, thời trang, mỹ phẩm xem nước hoa là trọng tâm trong chiến lược kinh doanh và đầu tư. Giám đốc tài chính Coty Laurent Mercier cho biết công ty sẽ mở rộng mảng kinh doanh này. Tập đoàn cũng cân nhắc bán các thương hiệu như CoverGirl và Rimmel để tập trung vào phân khúc nước hoa đang chiếm khoảng ba phần tư tổng doanh số.

Estée Lauder đã mở khoảng 40 cửa hàng nước hoa độc lập mới trên toàn cầu trong 3 quý đầu 2025, bao gồm các cửa hàng flagship mới ở SoHo (New York) và khai trương Fragrance Atelier toàn cầu tại Paris. Tháng 10, L’Oréal chi 4,7 tỷ USD để mua các thương hiệu mỹ phẩm và nước hoa từ Kering.

Ngoài lý do kinh tế bất ổn, ngành nước hoa cũng có những động lực khác. Kendal Ascher, Giám đốc cấp cao của Estée, nói nước hoa đang trải qua thời điểm quan trọng. "Thu nhập tăng và sự mở rộng tầng lớp trung lưu ở Trung Quốc, Ấn Độ và Trung Đông đang thúc đẩy sự tăng trưởng bền vững của ngành", ông nhận định.

Cách sử dụng nước hoa cũng thay đổi. Giới kinh doanh cho biết kể từ sau Covid, người tiêu dùng trẻ tuổi đã liên tục thay đổi các loại nước hoa để phù hợp với lịch trình, làm mới buổi hẹn hò hoặc đơn giản là để hợp với tâm trạng.

Tại Pháp, 55% nam giới từ 18 đến 25 tuổi cho biết dùng nước hoa thường xuyên hơn 5 năm trước, theo khảo sát của Ipsos. Họ chuộng những loại lưu hương mạnh, theo Stéphane de La Faverie, CEO Estée Lauder. Trong khi đó, ở Trung Quốc, Phó chủ tịch của L'Oréal Karine Lebret cho biết khách hàng có xu hướng phi giới tính. Nhiều phụ nữ lại chuộng sử dụng nước hoa nam hơn trước và ngược lại.

Ngoài ra, mạng xã hội góp phần lan truyền xu hướng dùng các loại nước hoa mùi hương táo bạo như trầm hương, hổ phách, chuối, hạt dẻ cười hoặc sữa ấm, theo Arnaud Guggenbuhl, Giám đốc tiếp thị hãng nước hoa Givaudan (Thụy Sĩ). "Khách hàng ngày càng am hiểu hơn và đang tìm kiếm những mùi hương và trải nghiệm độc đáo", Yacout El Glaoui, Giám đốc chiến lược sản phẩm quốc tế của Chanel Parfums Beauté, cho biết.

Phiên An (theo Reuters, Le Monde)