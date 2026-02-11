Bỗng dưng bị ngân hàng quấy rầy vì có người bạn '10 năm không trả nợ'

Thu hồi nợ xấu mà tìm đến người thân, bạn bè người vay để nhắn nhủ, dò hỏi nếu không được sự đồng ý trước chẳng khác làm phiền.

Tuần rồi, buổi sáng trước khi đi làm, điện thoại tôi bỗng reo số lạ nhưng tôi không nghe máy.

Đến giờ nghỉ trưa, vẫn số đó gọi lại, nên tôi bắt máy. Đầu dây bên kia giới thiệu là nhân viên một ngân hàng, hỏi tôi có phải là người quen của A không, rồi đọc vanh vách họ tên, địa chỉ của A một người bạn đã 10 năm chưa có dịp gặp.

Tôi không xác nhận, cũng không phủ nhận. Tôi hỏi: "Em hỏi để làm gì?". Người kia trả lời: "Hiện tại anh A có khoản vay bị nợ xấu bên em. Nếu anh có quen thì cho hỏi thăm tình hình, dạo này có gặp không, tiện thì chuyển lời giúp anh A trả nợ".

Tôi rất bực mình với chuyện này vì tôi là một người không liên quan lại bị kéo vào câu chuyện này theo cách rất khó chấp nhận.

Câu hỏi lớn hơn là: Vì sao một người bạn mười năm không gặp, khi vay tiền, lại có thể để lại số điện thoại của tôi mà tôi không hề hay biết? Và vì sao tổ chức cho vay lại có thể sử dụng thông tin đó để "nhờ" chuyển lời?

Tôi cho rằng lỗi trước hết nằm ở phía cho vay. Khi người vay cung cấp người tham chiếu, nguyên tắc tối thiểu phải là xác minh sự đồng ý của người đó. Không thể coi "người tham chiếu" như một mắt xích để gây áp lực tâm lý. Khi người vay mất khả năng trả nợ, việc tìm đến người thân, bạn bè để nhắn nhủ, dò hỏi nếu không được sự đồng ý trước chẳng khác làm phiền.

Tôi không bênh người vay nợ chây ì. Vay thì phải trả, đó là nguyên tắc căn bản. Nhưng thu hồi nợ cũng phải đúng chuẩn mực. Không thể vì một khoản nợ mà mở rộng vòng ảnh hưởng sang những người không liên quan như vậy.

