Ngân hàng sữa mẹ lớn nhất Việt Nam hoạt động

Phó giáo sư Hoàng Thị Diễm Tuyết, Giám đốc Bệnh viện Hùng Vương, cho biết ngân hàng quy mô hơn 300 m2, đầy đủ dây chuyển vận hành theo quy định của Bộ Y tế và tiêu chuẩn quốc tế, vốn đầu tư gần 6 tỷ đồng.

Khu vực trữ sữa thô tại Ngân hàng sữa mẹ. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Số trẻ vào khoa sơ sinh của bệnh viện tăng dần qua từng năm, với hơn 5.200 trường hợp trong năm qua. Hơn 12.000 lít sữa cung cấp cho trẻ tại khoa này, trong đó chỉ 5,5% là sữa mẹ, phần lớn phụ thuộc vào sữa công thức. Không phải người mẹ nào cũng có thể cho con bú, các nguyên nhân thường gặp là do mẹ bị bệnh hoặc đang dùng thuốc điều trị ảnh hưởng đến việc nuôi con bằng sữa mẹ.

Trong khi đó, đối với nhóm trẻ có nguy cơ cao, bao gồm trẻ sinh non, trẻ nhẹ cân, trẻ bệnh lý hoặc trẻ mồ côi, trẻ nhiễm Covid-19, sữa mẹ mang đến nguồn dinh dưỡng sẵn có, là liều thuốc đặc biệt giúp tăng cường khả năng sống sót cho nhóm trẻ sơ sinh bệnh nặng.

Đề án thành lập ngân hàng sữa mẹ tại bệnh viện đã được các bác sĩ ấp ủ nhiều năm và ra đời trong nhu cầu bức thiết của đợt cao điểm chống dịch Covid-19 năm ngoái, theo phó giáo sư Tuyết. Cả năm 2020, bệnh viện tiếp nhận khoảng 10 thai phụ mắc Covid-19, đến tháng 7-8 năm ngoái, có những ngày bệnh viện tiếp nhận trên 200 trường hợp. Trẻ sơ sinh chào đời từ thai phụ nhiễm Covid cũng gia tăng, buộc phải cách ly để đảm bảo an toàn cho trẻ.

Trong bối cảnh khu cách ly quá tải, trung tâm HOPE ra đời để nuôi dưỡng tạm thời trẻ. Nỗi trăn trở của các y bác sĩ là các cháu thiệt thòi vì không được da kề da với mẹ, không nhận được nguồn sữa mẹ từ những giây phúc đầu tiên chào đời như các bạn sinh ra trong giai đoạn không có dịch bệnh. Chủ tịch Hội đồng nhân dân TP HCM Nguyễn Thị Lệ khi ghé thăm trung tâm đã kết nối bệnh viện với nhà tài trợ, giúp ngân hàng sớm được xây dựng trong giai đoạn dịch bệnh nhiều khó khăn, hoàn thành sau 9 tháng.

Ông Colm Brophy, Quốc vụ khanh Bộ ngoại giao Ireland, phụ trách phát triển quốc tế, thăm ngân hàng sữa mẹ Bệnh viện Hùng Vương. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Thứ trưởng Y tế Nguyễn Trường Sơn đánh giá cao sự ra đời của ngân hàng sữa mẹ Bệnh viện Hùng Vương, giúp trẻ có cơ hội tiếp cận nguồn sữa mẹ, không chỉ giúp trẻ có nguồn dinh dưỡng quý giá mà còn tăng cường miễn dịch hết sức cần thiết, từ đó góp phần giảm tỷ lệ tử vong, giảm tỷ lệ bệnh tật ở trẻ sơ sinh.

Tỷ lệ tử vong sơ sinh ở Việt Nam hiện còn cao, chiếm 70-80% số ca tử vong trẻ em dưới một tuổi, 50-60% tử vong trẻ dưới 5 tuổi. Các nghiên cứu cho thấy trong số những giải pháp nhằm giảm tử vong ở trẻ, sữa mẹ là giải pháp quan trọng nhất và có tiềm năng to lớn tác động đến sự sống còn của trẻ. Sữa mẹ không chỉ giúp trẻ lớn nhanh và phát triển toàn diện mà còn tăng cường hệ miễn dịch, nhất là trong giai đoạn hệ thống miễn dịch trẻ chưa hoàn thiện, các kháng thể thụ động từ mẹ truyền sang cơn trong sữa mẹ sẽ giúp trẻ chống lại nhiều bệnh nhiễm trùng xung quanh môi trường sống.

Thời gian qua, bệnh viện đã vận động được 17 bà mẹ hiến 235 lít sữa thô. 13 bé đã bắt đầu được sử dụng sữa từ tháng 8. Chị Trần Thị Thanh Nhàn, một người mẹ tham gia hiến sữa, cho biết con đang điều trị tại viện do sinh non tháng. Khi biết đến ngân hàng, chị không ngần ngại chia sẻ dòng sữa vì thấy sữa mẹ giúp trẻ hồi phục, đề kháng tốt, đặc biệt là các bé sinh non như con chị. Đến nay, chị đã hiến gần 13 lít sữa.

Ngân hàng sữa mẹ hoạt động theo mô hình thu thập sữa tự nguyện hiến tặng từ các mẹ đang nuôi con nhỏ. Việc sàng lọc và tuyển chọn sữa mẹ hiến tặng tuân theo quy trình nghiêm ngặt. Người mẹ cần khỏe mạnh, từ 18 tuổi trở lên, không nhiễm các bệnh lây qua sữa mẹ như HIV, viêm gan B, C, giang mai. Bà mẹ không dùng các thuốc chống chỉ định trong thời gian cho con bú, không hút thuốc, không thường xuyên sử dụng đồ uống có cồn... Quy trình của ngân hàng sữa mẹ đòi hỏi nhiều công đoạn vận chuyển, lưu trữ, thanh trùng, xét nghiệm... nên người sử dụng sữa phải trả một khoản phí.

Bệnh viện Hùng Vương là cơ sở chuyên ngành sản phụ khoa tuyến cuối TP HCM và khu vực phía Nam, bệnh viện nuôi con bằng sữa mẹ xuất sắc duy nhất tại thành phố. Nơi đây được Sở Y tế TP HCM xếp hạng nhất về quản lý chất lượng trong nhiều năm, đạt nhiều thành tựu trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe sinh sản.

Ngân hàng sữa mẹ đầu tiên TP HCM đặt tại Bệnh viện Từ Dũ, hoạt động từ tháng 4/2019. Trước đó, ngân hàng sữa mẹ đầu tiên Việt Nam khai trương tại Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng tháng 2/2017.

Lê Phương