Ngân hàng Nhà nước sắp đấu thầu vàng miếng

Ngân hàng Nhà nước sẽ đấu thầu vàng miếng trong vài ngày tới, sau hơn 10 năm dừng hoạt động này.

Ngày 15/4, Ngân hàng Nhà nước cho biết tuần này sẽ tăng cung vàng miếng ra thị trường qua đấu thầu. Cơ quan điều hành sẽ gửi thông báo trước 1 ngày cho các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp. Họ phải đặt cọc để tham gia, muộn nhất vào 17h ngày nhận thông báo.

Sau khi Ngân hàng Nhà nước công bố giá sàn, các đơn vị sẽ có 30 phút để quyết định khối lượng và giá mua. Kết quả trúng sẽ được cơ quan điều hành công bố một tiếng sau khi kết thúc phiên.

Hiện, 26 đơn vị, gồm ngân hàng thương mại và doanh nghiệp kinh doanh vàng có giao dịch với Ngân hàng Nhà nước. Đến nay, 15 đơn vị đủ điều kiện tham gia.

Phiên đấu thầu vàng đầu tiên từng được Ngân hàng Nhà nước tổ chức vào 28/3/2013. Thời điểm đó, 1,8 triệu lượng được bán ra thị trường sau 76 phiên.

Hôm nay, kim loại quý trong nước biến động mạnh. Giá vàng SJC tại nhiều doanh nghiệp niêm yết trên 85 triệu đồng vào đầu giờ chiều, sau đó giảm về dưới ngưỡng giá này. Chốt phiên giao dịch chiều nay, vàng miếng bán ra lùi về sát 84 triệu đồng một lượng, chiều thu mua 82,1 triệu. Mức chênh hai chiều mua và bán được các nhà vàng duy trì 2 triệu đồng.

Giá vàng miếng SJC hiện cao hơn 12-13 triệu đồng mỗi lượng so với thế giới, đã giảm so với mức chênh lệch 18-20 triệu đồng trước đó, nhưng vẫn ở mức cao. So với vàng nhẫn trơn 24K cùng hàm lượng, mỗi lượng vàng miếng đang cao hơn khoảng 6-9 triệu đồng một lượng.

Để ổn định thị trường, Thủ tướng Phạm Minh Chính tuần trước yêu cầu Ngân hàng Nhà nước xử lý ngay và luôn chênh lệch vàng trong nước, thế giới. Ngân hàng Nhà nước sau đó cho biết sẽ tăng nguồn cung vàng để giảm chênh lệch này. Cơ quan quản lý cũng sẵn sàng các phương án can thiệp và kiểm tra hoạt động kinh doanh vàng của các doanh nghiệp, tổ chức tín dụng trong hai năm 2022-2023.

Quỳnh Trang