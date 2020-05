Ngân hàng Nhà nước có thể hạ tiếp lãi suất điều hành

Lạm phát hạ nhiệt sẽ tạo điều kiện để Ngân hàng Nhà nước giảm tiếp lãi suất điều hành trong nửa cuối năm, theo VnDirect.

Công ty chứng khoán VnDirect nhận định, Ngân hàng Nhà nước có thể tiếp tục hạ lãi suất điều hành thêm 0,25-0,5% vào nửa cuối năm nay để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế trong bối cảnh áp lực lạm phát hạ nhiệt nhanh từ cuối quý III/2020.

Các lần giảm lãi suất gần đây của Ngân hàng Nhà nước.

Giá dầu giảm mạnh do nhu cầu suy giảm trong đại dịch khiến giá xăng trong nước giảm, góp phần khiến chỉ số giá tiêu dùng tháng 4 chỉ tăng 2,9% so với cùng kỳ 2019 - giảm mạnh so với mức tăng 4,9% của tháng 3.

VnDirect cho rằng, giá dầu sẽ tiếp tục duy trì mức thấp đến quý III/2020 do nhiều nước vẫn tiếp tục giãn cách xã hội và ảnh hưởng đến nhu cầu đối với các sản phẩm hóa dầu.

Trong nước, Chính phủ cũng đã tiến hành các biện pháp mạnh kiềm chế lạm phát như yêu cầu các nhà cung ứng lớn hạ giá bán thịt heo hơi xuống mức 60.000 đồng một kg, tăng hạn ngạch nhập khẩu thịt heo để gia tăng nguồn cung trong nước.

Vì vậy, công ty chứng khoán này kỳ vọng giá thịt heo hơi có thể dần trở về mức 65.000 đồng một kg vào cuối năm nay, từ mức hiện tại khoảng 80.000-85.000 đồng. Bên cạnh đó, Chính phủ đã yêu cầu giảm 10% hóa đơn tiền điện trong giai đoạn tháng 5 đến tháng 7 tới nhằm kiềm chế lạm phát.

VnDirect dự đoán Chính phủ sẽ kiểm soát được lạm phát bình quân năm 2020 ở mức 3,2%. Điều này sẽ tạo điều kiện để Ngân hàng Nhà nước giảm tiếp lãi suất điều hành nhằm giảm mặt bằng lãi suất cho vay xuống thấp hơn hỗ trợ nền kinh tế.

Quỳnh Trang