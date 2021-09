Ngắm New York từ phòng kính rộng 6.000 m2

Nằm trong tòa thương mại One Vanderbilt cao 427 m ở khu Midtown Manhattan, quận đông dân nhất New York, tổ hợp SUMMIT One Vanderbilt có diện tích tổng tới hơn 6.000 m2. Đứng từ độ cao 368 m du khách được phóng tầm mắt nhìn ngắm thành phố từ cả mọi phía.