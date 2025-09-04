Nga tuyên bố đã biên chế vũ khí laser chống drone

Phó thủ tướng Manturov cho biết Nga đã sản xuất nguyên mẫu và biên chế lượng nhỏ vũ khí laser chống drone, dự kiến sớm triển khai đại trà.

"Chúng ta luôn tích cực phát triển lĩnh vực quang tử và hệ thống laser, cả trong thời Liên Xô lẫn hiện nay. Nga là một trong những quốc gia dẫn đầu thế giới trong ngành này", Phó Thủ tướng Nga Denis Manturov nói trong cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn TASS hôm 2/9.

Ông Manturov khẳng định Nga đang phát triển và đã chế tạo một số nguyên mẫu vũ khí laser chống máy bay không người lái (UAV) và drone, cũng như bàn giao số lượng nhỏ tổ hợp cho các đơn vị vận hành.

"Các nguyên mẫu đã được thử nghiệm và đưa vào biên chế, kèm theo là những đơn hàng đầy hứa hẹn. Trong tương lai gần, khi sản lượng tăng lên, loại vũ khí này sẽ được sử dụng rộng rãi", ông cho biết.

Nga tuyên bố đã biên chế vũ khí laser drone Nguyên mẫu vũ khí laser chống UAV của Nga trong thử nghiệm hồi tháng 6. Video: Top War

Phó thủ tướng Manturov hồi tháng 6 tham dự cuộc thử nghiệm 8 tổ hợp laser phòng không đời mới, trong đó có các thiết bị nhỏ gọn và những tổ hợp triển khai cố định với công suất lớn. Cả 8 mẫu vũ khí laser được đánh giá là hoạt động tốt, có thể đưa vào sản xuất hàng loạt.

Video được truyền thông Nga công bố cho thấy tổ hợp laser phòng không tấn công chính xác nhiều loại UAV và thiết bị bay không người lái (drone) trên không, đốt cháy cánh quạt hoặc khung thân và khiến chúng rơi xuống đất.

Nhiều quốc gia đã phát triển và thử nghiệm vũ khí laser, trong đó có các tổ hợp phòng không, song chưa có nhiều dự án thành công do thách thức về kỹ thuật và vận hành. Trung Quốc là một trong những nước đạt được tiến bộ trong chế tạo vũ khí laser phòng không, với một số tổ hợp chuyên chống UAV ra mắt trong lễ duyệt binh ở thủ đô Bắc Kinh ngày 3/9.

Nguyễn Tiến (Theo TASS, RT, AP)