Nga, Trung Quốc phủ quyết văn kiện của Mỹ về chiến sự Israel - Hamas

Nga, Trung Quốc phủ quyết dự thảo nghị quyết Hội đồng Bảo an về xung đột Gaza do Mỹ đề xuất, cho rằng nó không kêu gọi ngừng bắn hoàn toàn.

Dự thảo nghị quyết do Mỹ đệ trình được đưa ra bỏ phiếu tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày 25/10, kêu gọi các bên tạm ngừng giao tranh để bảo đảm nỗ lực cứu trợ, bảo vệ dân thường, chấm dứt cung cấp vũ khí cho Hamas và các nhóm vũ trang tại Dải Gaza. Văn kiện này không yêu cầu Israel và Hamas kết thúc hoàn toàn xung đột hiện nay.

Dự thảo này được điều chỉnh đáng kể so với phiên bản sơ bộ từng gây sốc cho nhiều nhà ngoại giao tại Liên Hợp Quốc (LHQ), trong đó Mỹ khẳng định Israel có quyền tự vệ, yêu cầu Iran ngừng chuyển vũ khí cho các nhóm vũ trang ở Dải Gaza và không có nội dung kêu gọi ngừng bắn để chuyển hàng viện trợ đến khu vực.

10 trong số 15 thành viên Hội đồng Bảo an bỏ phiếu ủng hộ nghị quyết, Brazil và Mozambique bỏ phiếu trắng, Nga, Trung Quốc và Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) bỏ phiếu chống. Do Nga và Trung Quốc là thành viên thường trực Hội đồng Bảo an, phiếu chống của họ được coi là phiếu phủ quyết, khiến dự thảo nghị quyết không được thông qua.

Đại sứ Nga tại LHQ Vassily Nebenzia trong cuộc bỏ phiếu ở Hội đồng Bảo an ngày 25/10. Ảnh: Reuters

Để được thông qua, dự thảo nghị quyết cần ít nhất 9 phiếu ủng hộ và không bị nước nào trong 5 thành viên thường trực là Mỹ, Anh, Pháp, Trung Quốc và Nga phủ quyết. Đề xuất dự thảo nghị quyết về xung đột Dải Gaza được coi là động thái hiếm gặp của Mỹ, do nước này có truyền thống ủng hộ đồng minh Israel khỏi mọi hành động của Hội đồng Bảo an được cho là bất lợi với Tel Aviv.

"Chúng tôi đã lắng nghe các vị. Diễn biến hôm nay là bước lùi, nhưng chúng tôi sẽ không nản lòng", Đại sứ Mỹ tại LHQ Linda Thomas-Greenfield bày tỏ thất vọng khi phát biểu sau cuộc bỏ phiếu.

Đại sứ Nga tại LHQ Vassily Nebenzia cáo buộc Mỹ xây dựng dự thảo nhằm tạo điều kiện cho Israel tiến hành chiến dịch trên bộ nhằm vào Dải Gaza. "Rõ ràng Mỹ không muốn quyết định của Hội đồng Bảo an tác động đến cuộc tiến công đang được Israel chuẩn bị. Văn kiện này chỉ có một mục đích, không phải để cứu dân thường mà là củng cố vị thế chính trị của Mỹ trong khu vực", ông cho hay.

Đại sứ Trung Quốc tại LHQ Trương Quân cho rằng dự thảo nghị quyết của Mỹ không phản ánh "những lời kêu gọi ngừng bắn mạnh mẽ nhất" của thế giới. "Vào thời điểm này, 'ngừng bắn' không chỉ là thuật ngữ ngoại giao. Nó là điều quyết định sự sống chết của nhiều dân thường", ông nói.

Hội đồng Bảo an sau đó bỏ phiếu cho dự thảo do Nga đề xuất, kêu gọi các bên ngừng bắn vì lý do nhân đạo và Israel rút lệnh yêu cầu cư dân ở Dải Gaza sơ tán về phía nam. Dự thảo chỉ nhận được 4 phiếu ủng hộ và không được thông qua.

Đại sứ Malta tại LHQ Vanessa Frazier cho biết Hội đồng Bảo an đang lên kế hoạch xây dựng dự thảo mới về xung đột.

Vũ Anh (Theo Reuters)