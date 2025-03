'Dấu hiệu bất thường' khiến Israel tập kích dữ dội vào Dải Gaza

Tel Aviv tung đòn phủ đầu vào Dải Gaza dường như vì phát hiện dấu hiệu Hamas định tấn công lãnh thổ Israel và lực lượng triển khai ở Gaza.

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) hôm nay triển khai chiến dịch không kích diện rộng nhằm vào loạt mục tiêu của nhóm vũ trang Hamas ở Dải Gaza, đồng thời phối hợp với Cơ quan An ninh Israel (Shin Bet) tấn công các vị trí của lực lượng này trong khu vực.

Văn phòng Thủ tướng Israel tuyên bố chiến dịch nhằm phá hủy năng lực quân sự và quản lý hành chính của Hamas, giải thoát các con tin còn bị giam giữ. "Israel từ giờ sẽ tăng cường độ hoạt động quân sự nhằm vào Hamas. Kế hoạch khôi phục chiến dịch của IDF được phê chuẩn từ tuần trước", cơ quan này cho biết.

Giới chức Dải Gaza cho biết cuộc không kích đã khiến ít nhất 220 người thiệt mạng, trong đó có nhiều phụ nữ và trẻ em.

Tiêm kích F-15I cất cánh từ căn cứ Hatzerim ở miền nam Israel tháng 6/2022. Ảnh: ToI

Kênh truyền hình Channel 12 của Israel cho biết nước này tiến hành không kích sau khi phát hiện "dấu hiệu bất thường" ở Dải Gaza, cho thấy khả năng nhóm vũ trang Hamas có ý định tiến hành cuộc tập kích mới vào lãnh thổ Israel.

Giới chức Israel xác định rằng có "sự gia tăng đột biến" trong nỗ lực của Hamas nhằm tấn công những khu định cư ở sát biên giới Dải Gaza và các đơn vị IDF đóng quân tại khu vực.

Trong chuyến thăm tới các khu dân cư gần Gaza, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz cáo buộc Hamas đang "không ngừng chuẩn bị cho cuộc tấn công mới", tương tự đợt tập kích ngày 7/10/2023 khiến khoảng 1.200 người thiệt mạng.

"Hamas đã hứng tổn thất nặng, nhưng chưa bị đánh bại và đang nỗ lực phục hồi. Chúng ta cần phải tấn công họ và hoàn thành trọn vẹn nhiệm vụ", ông Katz nói với người dân tại các khu định cư.

Phóng viên Ariel Oseran thuộc kênh i24NEWS hôm 17/3 cũng tiết lộ giới chức Israel đã họp khẩn cấp sau khi phát hiện "sự kiện bất thường" liên quan đến Hamas. "Các cuộc tham vấn an ninh khẩn cấp đã được tiến hành ở cấp độ chính trị và an ninh cao nhất, do một sự kiện bất thường gần đây cho thấy Hamas đang chuẩn bị cho chiến dịch trên bộ nhằm vào Israel", Oseran viết.

Channel 12 và Oseran đều khẳng định các thông tin trên được cơ quan kiểm duyệt của IDF cho phép công bố.

Giới chức Israel và Hamas chưa bình luận về những thông tin này.

Các tay súng Hamas tại buổi lễ bàn giao con tin Israel ở miền trung Gaza hồi tháng 2. Ảnh: AFP

Nghị sĩ Gadi Eisenkot, cựu tư lệnh IDF, cùng các nhà lập pháp đối lập trong Ủy ban Đối ngoại và Quốc phòng Quốc hội Israel hôm 16/3 cũng cảnh báo về sự trỗi dậy của Hamas.

"Những ngày gần đây, chúng tôi được thông báo rằng năng lực quân sự của Hamas và tổ chức Jihad Hồi giáo (PIJ) đã phục hồi. Hamas hiện có 25.000 thành viên còn PIJ là khoảng 5.000 tay súng", các nghị sĩ viết trong thư gửi chủ tịch Ủy ban Đối ngoại và Quốc phòng Quốc hội Israel.

Channel 12 nói rằng Hamas đã chuẩn bị để đối phó khả năng Israel mở chiến dịch trên bộ mới tại Dải Gaza, trong bối cảnh nỗ lực đàm phán đang gặp khủng hoảng và Tel Aviv tăng cường tấn công tại khu vực. "Nhóm vũ trang đang tuyển mộ thành viên mới ở Gaza và huấn luyện họ để chiến đấu chống lại IDF, đồng thời tái cấu trúc các tiểu đoàn", kênh này cho hay.

Tờ Telegraph của Anh cuối tháng trước cho biết Hamas đã lắp đặt máy quay an ninh ở khắp Gaza để theo dõi binh sĩ Israel, hỗ trợ kích nổ bom và khai hỏa từ xa. Nhóm vũ trang cũng chỉnh sửa bom xịt của không quân Israel thành thiết bị nổ tự chế và gài chúng ở nhiều địa điểm ở Dải Gaza.

Người thiệt mạng trong đòn tập kích của Israel được đưa vào bệnh viện ở thành phố Khan Younis tại Dải Gaza hôm 18/3. Ảnh: AP

Nhóm vũ trang Hamas cáo buộc chính quyền của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã "quyết định phá vỡ thỏa thuận ngừng bắn, khiến số phận của các tù nhân ở Gaza trở nên bấp bênh".

Thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hamas do Qatar, Ai Cập và Mỹ làm trung gian, có hiệu lực từ ngày 19/1 và giúp chấm dứt giao tranh sau hơn 15 tháng.

Giai đoạn một của thỏa thuận kết thúc đầu tháng 3. Lực lượng Hamas nhiều lần kêu gọi tiến hành đối thoại để bước vào giai đoạn hai, trong đó nhóm sẽ trả tự do cho toàn bộ con tin còn sống, còn quân đội Israel rút khỏi Gaza để thiết lập lệnh ngừng bắn lâu dài.

Tuy nhiên, Tel Aviv muốn kéo dài giai đoạn một của thỏa thuận đến giữa tháng 4, nhấn mạnh Gaza cần được "phi quân sự hoàn toàn" và nhóm vũ trang Hamas phải bị loại bỏ trước khi chuyển sang giai đoạn hai.

Đàm phán đang rơi vào bế tắc, hai bên đều giữ lập trường của mình và cáo buộc bên còn lại cản trở nỗ lực đối thoại. Israel đã cắt điện và chặn hàng viện trợ vào Gaza trong lúc đàm phán đình trệ. Dù vậy, giao tranh quy mô lớn chưa từng bùng phát trở lại trước cuộc không kích ngày 18/3.

Phạm Giang (Theo AFP, Channel 12, Telegraph)