Nga triệu đại sứ Mỹ

Nga triệu tập đại sứ Sullivan với lý do các công ty công nghệ khổng lồ của Mỹ can thiệp vào cuộc bầu cử quốc hội sắp tới.

Bộ Ngoại giao Nga ngày 10/9 cho biết đại sứ John Sullivan đã được cung cấp các "bằng chứng không thể chối cãi" về việc các công ty công nghệ Mỹ vi phạm luật pháp Nga liên quan đến cuộc bầu cử Duma Quốc gia, dự kiến diễn ra ngày 17-19/9.

Trong cuộc họp với đại sứ Mỹ, Thứ trưởng Ngoại giao Sergey Ryabkov cho biết Nga "không thể chấp nhận hành vi can thiệp vào các vấn đề nội bộ" của nước này.

Đại sứ John Sullivan sau khi dự một phiên tòa xét xử công dân Mỹ tại Moskva, Nga ngày 28/6. Ảnh: RIA Novosti.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Jalina Porter cho biết cuộc họp của đại sứ Sullivan với các quan chức Nga bàn về loạt vấn đề song phương nhằm ủng hộ mong muốn của Tổng thống Joe Biden về mối quan hệ ổn định và có thể đoán trước được với Nga. Porter không nhắc tới cáo buộc các công ty Mỹ can thiệp bầu cử Nga.

Maria Zakharova, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga, phản đối việc phía Mỹ không nhắc đến cáo buộc can thiệp bầu cử. "Lý do duy nhất là hành vi can thiệp bầu cử tại Nga. Chúng tôi hy vọng đây là điều các nhà ngoại giao Mỹ sẽ báo cáo với Washington", Zakharova đăng trên mạng xã hội Telegram.

Các tập đoàn công nghệ của Mỹ gồm Facebook, Twitter và Google gần đây đối mặt với loạt án phạt do không xóa các nội dung theo yêu cầu của Cơ quan Giám sát Thông tin liên lạc, Công nghệ thông tin và Truyền thông đại chúng Liên bang Nga (Roskomnadzor), đồng thời không lưu trữ dữ liệu người dùng Nga trên các máy chủ tại nước này.

Mỹ từng cáo buộc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử tại nước này và phát động các cuộc tấn công mạng quy mô lớn, khiến quan hệ hai nước leo thang căng thẳng. Đáp lại, Nga tuyên bố phương Tây can thiệp vào các vấn đề nội bộ và phân biệt đối xử với các đơn vị truyền thông của nước này.

Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov ngày 10/9 cho biết phương Tây "trên thực tế đã tuyên chiến với truyền thông Nga", bao gồm từ chối cấp thị thực hoặc cấp phép hoạt động cho các phóng viên của nước này.

Nguyễn Tiến (Theo AFP)