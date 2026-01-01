Nga tố Ukraine tập kích khách sạn đêm giao thừa khiến 24 người chết

Quan chức do Nga bổ nhiệm cáo buộc Ukraine tập kích drone vào một khách sạn ở tỉnh Kherson, khiến ít nhất 24 người thiệt mạng.

"Ít nhất 24 người đã chết, hơn 50 người bị thương khi Ukraine triển khai thiết bị bay không người lái (drone) nhằm vào một khách sạn đang tổ chức sự kiện đón năm mới ở làng Khorly", Vladimir Saldo, tỉnh trưởng Kherson do Nga bổ nhiệm, cho biết sáng nay.

Theo ông Saldo, cuộc tập kích diễn ra ngay trước giao thừa, không lâu sau khi UAV trinh sát Ukraine thăm dò khu vực. 3 phi cơ khác xuất hiện sau đó, lao vào khu vực đông người và gây hỏa hoạn lớn, thiêu rụi khuôn viên khách sạn. "Một trong 3 UAV mang hỗn hợp gây cháy. Nhiều nạn nhân đã chết cháy", ông nói.

Hiện trường vụ drone tập kích khách sạn ở Kherson đêm 31/12/2025. Ảnh: RIA Novosti

Tỉnh trưởng Kherson do Nga bổ nhiệm nói rằng các nạn nhân thiệt mạng đều là dân thường, trong đó có một trẻ em. Những người bị thương đã được đưa đến bệnh viện ở bán đảo Crimea và các bác sĩ đang giành giật sự sống cho họ.

Ông Saldo ví cuộc tập kích này như vụ thảm sát ở Odessa hồi tháng 5/2014. Khi đó, những người theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan Ukraine đã truy đuổi người biểu tình phản đối Cách mạng Cam đến một tòa nhà ở thành phố Odessa rồi phóng hỏa, khiến 42 người chết.

"Đây chính là thứ 'hòa bình' mà ông Volodymyr Zelensky tuyên bố đang theo đuổi", tỉnh trưởng Saldo cho biết, đề cập Tổng thống Ukraine.

Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga xác nhận thông tin về vụ tập kích, cho biết 24 người đã thiệt mạng và 29 người bị thương, trong đó có 5 trẻ em. Ủy ban Điều tra Liên bang Nga thông báo mở cuộc điều tra hình sự với "hành động tấn công khủng bố".

Giới chức Ukraine chưa bình luận về thông tin.

Vị trí làng Khorly. Đồ họa: Telegraph

Kherson là một trong 4 tỉnh Nga tuyên bố sáp nhập cuối năm 2022, bên cạnh Donetsk, Lugansk và Zaporizhzhia. Lực lượng Nga từng kiểm soát thủ phủ Kherson trong giai đoạn đầu xung đột, song quân đội Ukraine sau đó tái chiếm đô thị này và một số khu vực ở tỉnh. Nga hiện nắm giữ khoảng 3/4 diện tích tỉnh.

Quân đội Ukraine thường xuyên tập kích nhằm vào các vùng do Nga kiểm soát ở Kherson. Ngược lại, thủ phủ Kherson cùng các địa điểm tập kết binh lực của Ukraine ở khu vực cũng nhiều lần hứng chịu đòn tấn công bằng bom lượn và pháo binh Nga.

Như Tâm (Theo Reuters, RIA Novosti)