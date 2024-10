Nga tố trinh sát cơ Mỹ 'áp sát nguy hiểm' tiêm kích Su-35

Nga nói máy bay P-8 Poseidon của Mỹ "áp sát nguy hiểm" tiêm kích Su-35 nước này ở vùng biển ngoài khơi Syria, nơi lực lượng quân sự hai nước hiện diện.

"Một máy bay tuần thám săn ngầm P-8 Poseidon của liên quân đã áp sát nguy hiểm tiêm kích Su-35 của không quân Nga đang bay theo lịch trình trên vùng biển phía đông Địa Trung Hải", Oleg Ignasyuk, phó giám đốc Trung tâm Hòa giải Các bên tham chiến tại Syria của Nga, ngày 28/10 thông báo, đề cập liên quân quốc tế do Mỹ dẫn đầu ở Syria.

Quan chức Nga cho biết phi công Su-35 nước này đã "thể hiện trình độ chuyên nghiệp cao", áp dụng biện pháp cần thiết để không xảy ra va chạm với trinh sát cơ Mỹ.

Ignasyuk còn cáo buộc một cặp tiêm kích F/A-18, một máy bay giám sát MC-12W và hai cặp chiến đấu cơ F-15, đều của liên quân do Mỹ dẫn đầu, đã "vi phạm không phận Syria" tại khu vực al-Tanf tổng cộng 11 lần.

Mỹ, lực lượng vận hành trinh sát cơ P-8 Poseidon thường xuyên hoạt động ở Syria, chưa bình luận về thông tin.

Trinh sát cơ P-8A Poseidon Mỹ cất cánh từ căn cứ ở Italy tháng 1/2024. Ảnh: Hải quân Mỹ

Nga triển khai lực lượng tới Syria từ năm 2015 theo đề nghị của Tổng thống Bashar al-Assad nhằm hỗ trợ quân đội chính phủ nước này chống phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và các nhóm nổi dậy. Sau khi IS bị đánh bại, Nga vẫn duy trì một phần lực lượng tại Syria và trên thực tế kiểm soát không phận quốc gia Trung Đông này.

Mỹ cũng triển khai lực lượng trong liên quân quốc tế chống IS ở Syria. Quân đội Mỹ hiện duy trì khoảng 900 lính ở nhiều căn cứ tại Syria nhằm ngăn IS trỗi dậy, cũng như bảo vệ các cơ sở dầu mỏ do đồng minh người Kurd kiểm soát.

Syria và Nga cáo buộc Mỹ triển khai bất hợp pháp quân đội tại quốc gia Trung Đông, còn Lầu Năm Góc tuyên bố lính Mỹ chỉ rời đi khi IS hoàn toàn bị xóa sổ và các lực lượng đồng minh của họ ở Syria được bảo vệ.

P-8 Poseidon là máy bay tuần tra hàng hải đa nhiệm do tập đoàn Boeing của Mỹ phát triển, được thiết kế để đảm nhiệm nhiệm vụ tác chiến chống ngầm, chống tàu mặt nước, tình báo, trinh sát, giám sát và tìm kiếm cứu nạn. Phi cơ có trần bay khoảng 12 km, vận tốc đa hơn 900 km/h, được trang bị 11 giá treo có thể mang theo 10 tấn vũ khí, trong đó có tên lửa diệt hạm AGM-84 Harpoon.

Vị trí Địa Trung Hải và Syria. Đồ họa: Al Jazeera

Trong khi đó, Su-35 là tiêm kích thế hệ 4++ do tập đoàn Sukhoi của Nga thiết kế và chế tạo. Đây được coi là phiên bản nâng cấp sâu của dòng máy bay Su-27, sở hữu nhiều radar và cảm biến hiện đại, đồng thời được sơn vật liệu giảm tiết diện phản xạ radar.

Su-35 có trần bay 18 km, vận tốc tối đa gần 2.400 km/h, có 12 giá treo với tải trọng vũ khí 8 tấn, mang được nhiều loại tên lửa, rocket và bom.

Phạm Giang (Theo TASS, RIA Novosti, Pravda)