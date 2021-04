Nga tố NATO đưa 40.000 quân áp sát biên giới

Bộ Quốc phòng Nga cáo buộc NATO đang có kế hoạch tập trung hơn 40.000 quân và nhiều loại khí tài sát biên giới nước này.

"Binh sĩ NATO tại châu Âu đang hướng đến biên giới Nga. Các lực lượng nòng cốt đang được tập trung ở Biển Đen và vùng Baltic", Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu ngày 13/4 cho hay. "Tổng cộng 40.000 lính và 15.000 loại khí tài, trong đó có cả máy bay chiến lược, sẽ tập kết gần biên giới Nga".

Bộ trưởng Shoigu cho rằng Mỹ đang tái điều động binh sĩ từ khu vực lục địa Bắc Mỹ vượt Đại Tây Dương sang châu Âu, tăng cường cho lực lượng đồn trú ở Ba Lan và các quốc gia vùng Baltic.

Thiết giáp Mỹ tham gia đợt diễn tập Defender Europe 2020 được chuyển đến cảng Bremerhaven, Đức vào tháng 2/2020. Ảnh: Quân đội Mỹ.

"So với năm 2020, hoạt động do thám trên không của NATO đã tăng gấp hai lần, trong khi hoạt động do thám trên biển tăng khoảng 50%", ông Shoigu thông báo.

"Liên minh này mỗi năm tổ chức khoảng 40 đợt huấn luyện tại châu Âu với định kiến chống Nga rất rõ. Mùa xuân năm nay, các lực lượng đồng minh NATO đã mở cuộc diễn tập Người bảo vệ châu Âu 2021 lớn nhất trong 30 năm qua", lãnh đạo Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh.

Tuyên bố được Shoigu đưa ra trong bối cảnh Mỹ và các đồng minh NATO tỏ ra bất an trước việc Nga triển khai lực lượng lớn cùng nhiều khí tài hạng nặng sát biên giới Ukraine, đồng thời yêu cầu Moskva giải thích mục đích của đợt điều động này.

Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Nga Nikolai Patrushev hôm 7/4 xác nhận lượng lớn binh sĩ và khí tài đang hiện diện ở khu vực biên giới gần Ukraine và bán đảo Crimea. Tuy nhiên, ông khẳng định lực lượng này chỉ nhằm mục đích phòng thủ và Nga không có ý định can thiệp vào xung đột tại miền đông Ukraine.

Trung Nhân (Theo TASS)