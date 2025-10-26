Nga thử siêu tên lửa hành trình hạt nhân

Nga tuyên bố thử thành công tên lửa hành trình mới chạy bằng năng lượng nguyên tử có thể mang đầu đạn hạt nhân, được Tổng thống Putin mô tả là "bất khả chiến bại".

Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga Valery Gerasimov hôm nay cho biết mẫu tên lửa mới, được đặt tên là Burevestnik, đã di chuyển 14.000 km, bay khoảng 15 tiếng trong cuộc thử nghiệm diễn ra ngày 21/10.

Nga mô tả tên lửa 9M730 Burevestnik là vũ khí "bất khả chiến bại" trước những hệ thống phòng thủ ở cả hiện tại và tương lai, với tầm bắn gần như không giới hạn và quỹ đạo bay không thể đoán trước.

Tên lửa Burevestnik trong vụ phóng thử năm 2018. Ảnh: BQP Nga

Tổng thống Putin cho rằng vì các cuộc thử nghiệm quan trọng đã hoàn tất, quân đội cần bắt đầu thực hiện những công đoạn cuối, chuẩn bị hạ tầng trước khi triển khai tên lửa Burevestnik vào thực tiễn.

"Đây thực sự là một vũ khí độc nhất, thứ mà không quốc gia nào trên thế giới sở hữu", ông Putin tuyên bố.

Tên lửa Burevestnik là một trong 6 siêu vũ khí được Tổng thống Putin công bố trong thông điệp liên bang hồi tháng 3/2018. Đây là những khí tài được kỳ vọng giúp Moskva duy trì vị thế siêu cường và cân bằng chiến lược với Washington.

Burevestnik, NATO gọi là SSC-X-9 Skyfall, sử dụng nguyên lý động cơ phản lực dòng thẳng (ramjet), không cần đến các tầng nén không khí như động cơ phản lực tua-bin thông thường. Tốc độ bay rất cao giúp tên lửa nén luồng khí vào động cơ, nguồn nhiệt từ lò phản ứng hạt nhân cỡ nhỏ bên trong sẽ đốt nóng luồng khí, trước khi nó được đưa đến cửa xả để tạo lực đẩy.

Lò phản ứng hạt nhân cung cấp nguồn năng lượng gần như vô tận cho tên lửa, giúp nó về lý thuyết có thể bay liên tục trên không trung trong nhiều năm nếu các hệ thống dẫn đường và thiết bị điện tử hoạt động ổn định.

Trong quá trình bay, tên lửa liên tục đổi hướng nhằm vòng tránh các hệ thống cảnh báo sớm và phòng không trên biển. Đây được coi là tính năng quan trọng, nhất là khi tên lửa có tầm bắn không giới hạn. Nó có thể bay vòng qua mọi tổ hợp phòng thủ và đánh trúng mục tiêu từ những hướng bất ngờ nhất.

Vũ Hoàng (Theo Reuters, AFP, Moscow Times)