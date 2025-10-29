Nga thử siêu ngư lôi hạt nhân 'không thể đánh chặn'

Tổng thống Putin tuyên bố Nga vừa thử nghiệm siêu ngư lôi Poseidon chạy bằng năng lượng hạt nhân, cho biết đây là vũ khí "không thể đánh chặn".

"Nga ngày 28/10 đã thực hiện thêm một cuộc thử nghiệm với hệ thống tiềm năng là thiết bị không người lái dưới nước Poseidon, được trang bị động cơ hạt nhân", Tổng thống Vladimir Putin phát biểu trên truyền hình hôm nay.

Theo ông Putin, ngư lôi Poseidon di chuyển với tốc độ cao hơn tàu ngầm, có thể tiếp cận mọi lục địa trên thế giới và "không có phương thức đánh chặn". Ông chủ Điện Kremlin cho rằng không quốc gia nào sở hữu khí tài có thể bắt kịp tốc độ và độ sâu hoạt động của Poseidon.

"Khó có khả năng xuất hiện một thiết bị tương tự trong tương lai gần", ông Putin tiếp tục. Tuy nhiên, Tổng thống Nga không nêu rõ ngư lôi Poseidon được thử nghiệm ở khu vực nào, cũng không công bố hình ảnh liên quan.

Hãng tin TASS dẫn nguồn tin ngành công nghiệp quốc phòng Nga cho biết Poseidon có thể hoạt động ở độ sâu hơn 1 km và di chuyển với tốc độ tối đa 130 km/h mà không bị phát hiện. Poseidon được thử nghiệm lần đầu năm 2018, có thể mang đầu đạn hạt nhân có sức nổ lên đến 2 megaton (tương đương sức công phá của 2 triệu tấn TNT).

Phần đầu nguyên mẫu ngư lôi Poseidon trong video Nga công bố năm 2018. Ảnh: BQP Nga

Poseidon được coi là một loại tàu ngầm không người lái sử dụng động cơ hạt nhân cỡ nhỏ, giúp nó có tầm hoạt động khoảng 10.000 km, đủ sức vượt qua khu vực Bắc Đại Tây Dương.

Nó có thể tiếp cận lãnh thổ đối phương ở độ sâu lớn, cũng như tăng tốc để cắt đuôi khi bị phát hiện và sau đó quay lại chế độ di chuyển bí mật với tốc độ thấp, nhằm tung đòn bất ngờ phá hủy cơ sở quân sự, nhóm tàu sân bay và các mục tiêu quan trọng của đối phương.

Nga cho biết đầu đạn hạt nhân 2 megaton của Poseidon khi được kích hoạt gần bờ về lý thuyết có thể tạo ra sóng thần chứa phóng xạ nhằm vào thành phố duyên hải hoặc căn cứ hải quân gần nhất của đối phương.

Động thái diễn ra không lâu sau khi quân đội Nga ngày 26/10 tuyên bố thử thành công tên lửa hành trình mới chạy bằng năng lượng nguyên tử có thể mang đầu đạn hạt nhân Burevestnik, được Tổng thống Putin mô tả là "bất khả chiến bại".

Tên lửa Burevestnik và ngư lôi Poseidon là hai trong số những "siêu vũ khí" được Tổng thống Putin công bố trong thông điệp liên bang hồi tháng 3/2018. Đây là những khí tài được kỳ vọng giúp Moskva duy trì vị thế siêu cường và cân bằng chiến lược với Washington.

Tổng thống Mỹ Donald Trump sau đó cho rằng Nga nên tập trung vào chấm dứt xung đột Ukraine vào thời điểm hiện tại, thay vì thử tên lửa mới như Burevestnik.

Như Tâm (Theo TASS, AFP)