Nga tập kích tỉnh Odessa, cơ sở năng lượng hứng thiệt hại nặng

Giới chức Ukraine cho biết Nga tập kích quy mô lớn nhằm vào tỉnh Odessa, gây thiệt hại "rất đáng kể" cho một cơ sở năng lượng tại địa phương.

"Mặc dù lực lượng phòng không tích cực chống đỡ và bắn hạ phần lớn mục tiêu trong vụ tập kích quy mô lớn, một số máy bay không người lái (UAV) Nga vẫn đánh trúng hạ tầng năng lượng và cảng biển", tỉnh trưởng Odessa Oleh Kiper ngày 4/11 cho biết. "Các đám cháy đã được dập tắt, không có thương vong liên quan".

Vị trí thành phố Izmail, tỉnh Odessa. Đồ họa: RYV

DTEK, công ty điện tư nhân lớn nhất Ukraine, cùng ngày thông báo một cơ sở của họ tại tỉnh Odessa bị tấn công trong đêm và "chịu thiệt hại rất đáng kể". Tuy nhiên, cả DTEK và giới chức Ukraine không nêu rõ cơ sở bị tập kích nằm ở đâu và đóng vai trò gì trong lưới điện.

Theo AMK Mapping, tài khoản X chuyên theo dõi tình hình chiến sự, Nga phóng ít nhất 24 UAV dòng Geran nhằm vào tỉnh Odessa. Một nửa trong số này nhắm đến hai mục tiêu là trạm biến áp 110 kV và cảng ven sông Danube ở thành phố Izmail, giáp biên giới với Romania.

Các đám cháy tại thành phố Izmail, tỉnh Odessa sau vụ tập kích ngày 4/11. Đồ họa: NASA

Dữ liệu vệ tinh trên Hệ thống Quản lý Tài nguyên Thông tin về Hỏa hoạn (FIRMS) của NASA cho thấy các đám cháy lớn tại hai địa điểm nói trên. Ngoài ra, một đám cháy khác bùng phát ở khu rừng thuộc lãnh thổ Romania, đối diện thành phố Izmail, có thể do mảnh vỡ UAV văng qua biên giới sau vụ tập kích cảng.

Bộ Tư lệnh không quân Ukraine cùng ngày cho biết Nga đã tấn công bằng 130 UAV, trong đó có 80 chiếc thuộc dòng Geran, cùng một tên lửa đạn đạo Iskander-M và 6 tên lửa S-300 được hoán cải để đánh đất. "Phòng không Ukraine bắn hạ và chế áp 92 UAV. Tên lửa và UAV của đối phương đánh trúng 14 địa điểm", cơ quan này cho biết.

Nga chưa bình luận về thông tin trên.

Hỏa hoạn bùng phát tại một địa điểm trúng đòn tập kích ở tỉnh Odessa ngày 4/11. Ảnh: Novosti Odessa

Cùng ngày, giới chức Nga cho biết Ukraine phóng hai UAV nhằm vào nhà máy hóa dầu Sterlitamak ở Cộng hòa Bashkortostan, cách biên giới khoảng 1.500 km. Phòng không Nga bắn rơi số UAV này, song vụ tập kích làm hư hại một phần cơ sở xử lý nước của nhà máy.

Theo lãnh đạo Cộng hòa Bashkortostan Radiy Khabirov, hoạt động của nhà máy Sterlitamak không bị ảnh hưởng bởi vụ tấn công. Giới chức thành phố Sterlitamak cho biết 5 công nhân tại nhà máy vào thời điểm cơ sở bị tập kích không bị thương.

Nga và Ukraine gần đây thường xuyên tập kích hạ tầng năng lượng của nhau, đồng thời cáo buộc đối phương tấn công cơ sở dân sự và tuyên bố chỉ nhắm vào mục tiêu quân sự hoặc phục vụ hoạt động quốc phòng của bên kia. Các đợt tập kích diễn ra trong lúc đàm phán hòa bình giữa hai nước không đạt nhiều tiến triển.

Nguyễn Tiến (Theo Reuters, AFP, AP)