Nga tập kích quy mô lớn, Ukraine báo động toàn quốc

Nga phóng lượng lớn tên lửa, UAV vào lãnh thổ Ukraine, trong đó có tỉnh Kiev, khiến không quân nước này phải phát cảnh báo trên toàn quốc.

Không quân Ukraine sáng nay cho biết Nga đã phóng loạt tên lửa, trong đó có vũ khí siêu vượt âm Kinzhal, và hàng chục máy bay không người lái (UAV) nhằm vào các khu vực ngoại ô thủ đô Kiev.

Báo động không kích đã được kích hoạt trên toàn quốc sau khi lực lượng này phát hiện các tiêm kích MiG-31K, loại có khả năng khai hỏa tên lửa Kinzhal, cất cánh từ căn cứ trên lãnh thổ Nga.

"Lực lượng phòng không đang hoạt động tại thủ đô, hãy ở nguyên trong nơi trú ẩn. Thành phố đang bị tấn công", Tymur Tkachenko, lãnh đạo cơ quan quân sự thành phố Kiev, thông báo.

Nga tập kích quy mô lớn, Ukraine phát báo động toàn quốc Vụ nổ được cho là tại tỉnh Kiev do đòn tập kích của Nga trong video đăng ngày 6/12. Video: X/DD_Geopolitics

Mykola Kalashnyk, tỉnh trưởng Kiev, cho biết một đàn ông bị thương do trúng mảnh văng ở thành phố Fastiv, cách trung tâm Kiev khoảng 60 km về phía tây nam. Thông tin sơ bộ cho thấy nhà ga chính ở đô thị này đã bị đánh trúng, khi cơ quan đường sắt Ukraine nói Nga "tập kích quy mô lớn" nhằm vào hạ tầng đường sắt ở đây.

Ông Kalashnyk cũng cho biết hai phụ nữ đã bị thương tại quận Vyshhorodskyi ở phía bắc Kiev, trong đó một người phải nhập viện do trúng mảnh văng.

AMK Mapping, tài khoản X chuyên theo dõi dữ liệu tình báo nguồn mở về chiến sự, cho biết tính đến sáng nay, 12 tên lửa đạn đạo Iskander-M và 4 tên lửa siêu vượt âm Kinzhal đã được Nga khai hỏa nhắm đến mục tiêu ở tỉnh Kiev, Odessa, Khmelnytskyi và Dnipropetrovsk.

Tài khoản này sau đó cập nhật thông tin, nói rằng ít nhất 9 oanh tạc cơ chiến lược Tu-95MS đã cất cánh, đang di chuyển gần hoặc bay đến tuyến phóng. Ba máy bay ném bom Tu-160 cũng đang có động thái tương tự.

"Điều này đồng nghĩa tối đa 108 tên lửa Kh-101 có thể sẽ được sử dụng, dù số lượng phóng đi trên thực tế sẽ thấp hơn", AMK Mapping cho hay, thêm rằng đây có khả năng là cuộc tập kích tên lửa lớn nhất từ đầu năm của Nga.

Hướng bay của tên lửa Nga tính đến sáng 6/12. Đồ họa: X/AMK Mapping

Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về thông tin. Lãnh đạo Cộng hòa Chechnya Ramzan Kadyrov trước đó cảnh báo Ukraine sẽ phải hứng chịu "sự đáp trả nghiêm khắc" trong thời gian tới, sau vụ UAV do Kiev phóng hôm 5/12 đánh trúng tháp Grozny City, nơi đặt nhiều trụ sở cơ quan quan trọng của Chechnya, cách tư dinh ông Kadyrov chưa đầy một km.

Lực lượng Nga gần đây tiến hành những đòn tấn công dữ dội nhằm vào hạ tầng năng lượng Ukraine và gây thiệt hại nặng cho đối phương. Moskva khẳng định đây là hành động trả đũa các cuộc tập kích của Kiev, nhấn mạnh mục tiêu là cơ sở phục vụ quân đội và ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine.

Ukraine thời gian qua cũng leo thang tập kích kho chứa và nhà máy lọc dầu của Nga, nhằm mục đích hạn chế nguồn xuất khẩu năng lượng và gây ra tình trạng thiếu hụt nhiên liệu cho nước láng giềng.

Phạm Giang (Theo Kyiv Independent, RBC Ukraine, AFP)