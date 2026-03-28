Nga sẽ cấm xuất khẩu xăng

Để đảm bảo nguồn cung trong nước, Nga có thể cấm xuất khẩu xăng từ ngày 1/4 đến hết tháng 7.

Ngày 27/3, Phó thủ tướng Nga Alexander Novak chỉ đạo Bộ Năng lượng soạn thảo nghị quyết cấm xuất khẩu xăng từ ngày 1/4. Quyết định này được đưa ra sau một cuộc họp về tình hình thị trường xăng dầu nước này. Trước đó, hãng thông tấn TASS cũng đưa tin lệnh cấm sẽ được duy trì đến ngày 31/7.

Ông Novak cho biết diễn biến trên thị trường năng lượng toàn cầu do xung đột tại Trung Đông đang gây ra biến động giá lớn. Mục tiêu của quyết định trên là bình ổn giá và ưu tiên đảm bảo nguồn cung trong nước.

Một tàu dầu thả neo tại thành phố cảng Nakhodka (Nga) tháng 12/2022. Ảnh: Reuters

Chiến sự khiến dòng chảy năng lượng qua eo biển Hormuz gần như đình trệ gần một tháng qua. Đây là tuyến vận chuyển 20% dầu, khí LNG toàn cầu. Từ khi xung đột diễn ra, giá Brent đã tăng 53%, trong khi WTI tăng 45%.

Diễn biến này khiến nhu cầu quốc tế với năng lượng của Nga tăng cao. Dầu thô Nga bị phương Tây áp trừng phạt từ sau chiến sự tại Ukraine năm 2022. Tuy nhiên, để hạ nhiệt giá dầu thế giới, Mỹ cho phép các nước mua dầu Nga đang vận chuyển trên biển đến ngày 11/4. Ấn Độ tháng này đã mua hơn 40 triệu thùng dầu Nga. Giới chức Thái Lan cũng đang tính đến phương án này.

Chính phủ Nga cho biết sản lượng chế biến dầu thô của Nga hiện vẫn tương đương năm ngoái, nhờ đó đảm bảo được nguồn cung các sản phẩm từ dầu. Năm ngoái, một số khu vực tại Nga ghi nhận thiếu xăng, do nhu cầu nhiên liệu tăng theo mùa và Ukraine tăng cường tấn công các cơ sở lọc dầu của Nga.

Vài năm qua, Nga nhiều lần áp lệnh hạn chế xuất khẩu xăng, dầu diesel để ghìm đà tăng của giá nhiên liệu và giải quyết thiếu hụt trong nước. Reuters trích các nguồn tin thân cận cho biết năm ngoái, nước này xuất khẩu gần 5 triệu tấn xăng, tương đương 117.000 thùng một ngày.

Hà Thu (theo Reuters, TASS)