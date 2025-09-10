Nga sắp triển khai xuồng tự sát cáp quang trong thực chiến

Công ty Nga tuyên bố đã bàn giao xuồng tự sát điều khiển bằng cáp quang cho Hạm đội Biển Đen để thử lửa trong tháng 9.

Tại sự kiện Dronnitsa-2025 diễn ra ở tỉnh Novgorod của Nga hôm 9/9, doanh nghiệp có tên Trung tâm Nghiên cứu và Sản xuất Ushkuynik đã giới thiệu xuồng không người lái (USV) điều khiển bằng cáp quang.

"Hạm đội Biển Đen đã nhận nguyên mẫu USV cáp quang để đánh giá trong điều kiện thực tế. Các cuộc thử nghiệm chiến đấu dự kiến diễn ra trong tháng 9. Phương tiện có thể thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau như tấn công tự sát, chống USV của Ukraine hoặc làm tàu mẹ để phóng thiết bị bay không người lái (drone)", Aleksey Chadayev, tổng giám đốc Ushkuynik, cho biết.

USV của Ushkuynik sử dụng cáp quang với vỏ bảo vệ đặc biệt, tương đối nặng và sẽ chìm xuống đáy biển sau khi được triển khai. Cuộn cáp nhiều khả năng sẽ được gia cố bằng vật liệu chịu lực.

Một mẫu USV do Nga chế tạo. Ảnh: TopWar

Khi hoạt động ở chế độ tàu mẹ, USV của Ushkuynik sẽ mang theo drone trong khoang và lắp ăng-ten để điều khiển chúng bằng sóng vô tuyến. Cáp quang giúp duy trì kết nối ổn định, giúp người vận hành lái drone tấn công mục tiêu của đối phương.

Do không còn tàu hải quân cỡ lớn, hải quân Ukraine đã tập trung đầu tư vào USV để tấn công chiến hạm và các mục tiêu khác của Nga. Ukraine cũng là nước đầu tiên trên thế giới thành lập quân chủng chuyên vận hành các loại drone.

Sau thời gian bị đối phương dẫn trước, Nga cũng chạy đua phát triển và bắt đầu dùng USV tấn công nhiều mục tiêu. Vụ tập kích thành công đầu tiên diễn ra hôm 28/8, khi USV cao tốc Nga đánh trúng tàu trinh sát Simferopol của hải quân Ukraine trên sông Danube.

Nga công bố video tập kích đánh chìm tàu hải quân lớn nhất của Ukraine USV Nga tập kích tàu trinh sát Simferopol của Ukraine hôm 28/8. Video: BQP Nga

Drone gắn cáp quang có khả năng truyền tín hiệu hình ảnh ổn định và chất lượng cao hơn so với kết nối vô tuyến, giúp tăng độ chính xác và hiệu quả hạ mục tiêu. Kết nối cáp quang cũng giúp drone FPV miễn nhiễm với các biện pháp chế áp điện tử, vốn hạn chế đáng kể khả năng tác chiến của drone kết nối vô tuyến.

Dù vậy, phương pháp này hạn chế tính cơ động của drone do dễ bị rối dây hoặc vướng vật cản. Tầm hoạt động cũng bị giới hạn bởi chiều dài của sợi cáp quang mang theo.

USV điều khiển bằng cáp quang cũng có thể đối mặt vấn đề tương tự khi dòng hải lưu, mảnh vỡ và những vật thể khác sẽ khiến cáp bị rối. Tuy nhiên, rủi ro này được bù đắp bởi lợi thế mà cáp quang mang lại như video rõ nét hơn và khả năng chống nhiễu.

Nguyễn Tiến (Theo TASS, AP, AFP)