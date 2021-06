Nga sắp phóng vệ tinh mắt thần cho Iran

Nga sẽ phóng vệ tinh thăm dò độ nét cao Kanopus-V cho Iran, giúp nước này sở hữu năng lực trinh sát mạnh chưa từng có, theo giới chức Mỹ.

Kanopus-V dự kiến được Nga phóng trong vài tháng tới. Vệ tinh này được lắp camera độ nét cao được ví như mắt thần, có thể cải thiện đáng kể năng lực thăm dò và trinh thám cho Iran, cho phép nước này liên tục theo dõi nhiều địa điểm trọng yếu như các nhà máy lọc dầu ở Vùng Vịnh, căn cứ quân sự Israel và vị trí tập kết lính Mỹ ở Iraq, ba quan chức giấu tên tại Mỹ và Trung Đông tiết lộ hôm 10/6.

Vệ tinh sử dụng phần cứng do Nga sản xuất, trong đó có camera có khả năng phân biệt vật thể có kích thước chỉ 1,2 m. Đây là bước tiến lớn với năng lực trinh sát của Iran, dù độ phân giải của camera này vẫn kém các vệ tinh do thám do Mỹ sản xuất.

Vệ tinh quân sự được Iran phóng hồi tháng 4/2020. Ảnh: AP.

"Nó không phải vệ tinh tốt nhất thế giới, nhưng vẫn sở hữu độ phân giải cao và phù hợp với mục đích quân sự. Tehran có thể tự chọn vị trí và thời gian giám sát. Điều này cho phép họ xây dựng kho dữ liệu mục tiêu với độ chính xác cao và cập nhật liên tục chỉ sau vài giờ", một quan chức nói.

Kanopus-V được quảng cáo là vệ tinh dân sự, nhưng có thể được sử dụng cho mục đích quân sự của Iran. Các lãnh đạo Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã nhiều lần đến Nga kể từ năm 2018 để đàm phán thương vụ mua bán vệ tinh. Một nhóm chuyên gia Nga đã đến Iran đầu năm nay để đào tạo kỹ thuật viên mặt đất và trung tâm điều khiển vệ tinh đã được khánh thành ở thành phố miền bắc Karaj, nhóm quan chức cho hay.

Bộ Ngoại giao Nga chưa bình luận về thông tin này.

Thông tin được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Nga Vladimir Putin chuẩn bị họp thượng đỉnh với người đồng cấp Mỹ Joe Biden. Vụ phóng vệ tinh cho Tehran trong vài tháng tới có thể trở thành vấn đề làm căng thẳng quan hệ Moskva - Washington.

Nếu được thực hiện, thỏa thuận này sẽ cải thiện đáng kể năng lực quân sự cho Iran, khi nước này gặp nhiều khó khăn trong nỗ lực đưa vệ tinh do thám lên không gian suốt nhiều tháng qua. IRGC hồi tháng 4/2020 tuyên bố phóng thành công vệ tinh quân sự đầu tiên lên quỹ đạo, khiến Ngoại trưởng Mỹ khi đó là Mike Pompeo kêu gọi trừng phạt với cáo buộc hành động này vi phạm nghị quyết Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Vũ Anh (Theo Washington Post)