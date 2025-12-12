Nga sản xuất ba lô vaccine ung thư mRNA đầu tiên

Trung tâm Nghiên cứu Dịch tễ học và Vi sinh Quốc gia Gamaleya vừa hoàn tất ba lô vaccine thử nghiệm điều trị ung thư theo công nghệ mRNA, tuyển chọn 30 bệnh nhân để bắt đầu quy trình tiêm.

Ngày 11/12, hãng tin TASS dẫn lời ông Alexander Gintsburg, Giám đốc Trung tâm Gamaleya, xác nhận nội dung trên tại một hội thảo thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Nga. Ông cho biết dây chuyền sản xuất mới của Viện Gamaleya đã hoàn tất ba lô vaccine thử nghiệm đạt chuẩn.

"Đây là cột mốc quan trọng, chứng tỏ công nghệ mRNA đã sẵn sàng để ứng dụng thực tế vào việc chữa trị ung thư", Gintsburg nói, thêm rằng nơi này cũng tuyển xong 30 tình nguyện viên để bắt đầu quá trình tiêm.

Trung tâm Nghiên cứu Dịch tễ học và Vi sinh Quốc gia Gamaleya, Nga. Ảnh: TASS

Dự án vaccine ung thư "made in Russia" gây chú ý từ tháng 9, khi bà Veronika Skvortsova, người đứng đầu Cơ quan Y tế - Sinh học Liên bang (FMBA), công bố kết quả nghiên cứu. Bà khẳng định các thử nghiệm tiền lâm sàng nghiêm ngặt suốt ba năm qua trên động vật "chứng minh độ an toàn và hiệu quả ức chế khối u của chế phẩm, ngay cả khi sử dụng liều lặp lại".

Khác với các loại vaccine phòng ngừa truyền thống giúp ngăn chặn bệnh trước khi nhiễm, đây là dòng vaccine điều trị (therapeutic vaccine). Chúng hoạt động như một liệu pháp miễn dịch, được thiết kế để huấn luyện cơ thể nhận diện và tiêu diệt các tế bào ác tính ở những bệnh nhân đã mắc ung thư, thay vì dùng cho người khỏe mạnh. Thông tin từ phía Nga cho biết dữ liệu tiền lâm sàng (trên động vật/phòng thí nghiệm) ghi nhận kết quả khả quan khi vaccine có thể giúp giảm kích thước khối u từ 60-80%

Chính phủ Nga tài trợ toàn bộ ngân sách cho dự án này. Mặc dù chi phí sản xuất ước tính lên tới hơn 2.800 USD mỗi liều, nhà chức trách khẳng định sẽ cung cấp miễn phí cho người dân. Nỗ lực này nhằm đáp ứng nhu cầu điều trị cấp bách trong bối cảnh Nga hiện có khoảng 4 triệu bệnh nhân ung thư và ghi nhận thêm 625.000 ca mắc mới mỗi năm.

Thành công từ đại dịch Covid đã thúc đẩy một cuộc đua toàn cầu nhằm ứng dụng công nghệ mRNA vào điều trị ung thư, với sự cạnh tranh gay gắt giữa các cường quốc y tế. Tại Mỹ, các hãng dược phẩm như Moderna và Merck đang dẫn đầu với việc tiến hành thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 (trên người) cho vaccine điều trị u hắc tố, bước tiến gần nhất đến việc thương mại hóa. Chính phủ Anh cũng khởi động chương trình "bệ phóng vaccine ung thư" của Dịch vụ Y tế Quốc gia (NHS), hợp tác chiến lược với BioNTech (Đức) để đẩy nhanh tiến độ thử nghiệm trên hàng nghìn bệnh nhân. Trong khi các công ty công nghệ sinh học Trung Quốc đang phát triển các ứng viên vaccine nội địa, bắt đầu thử nghiệm lâm sàng đối với ung thư gan cùng nhiều loại khối u rắn khác. Dù lộ trình pháp lý khác nhau, các quốc gia trên đều đang nỗ lực chuyển đổi các liệu pháp mRNA thử nghiệm này thành phác đồ điều trị chuẩn tại bệnh viện trong thập kỷ tới.

Bình Minh (Theo TASS, RT)