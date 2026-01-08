Ngã quỵ khi đang khám bệnh, người đàn ông được cứu sống trong 'giờ vàng'

Hà NộiĐang chờ xét nghiệm tại Bệnh viện Bạch Mai, bệnh nhân 65 tuổi đột ngột méo miệng, yếu liệt nửa người và được các bác sĩ cấp cứu kịp thời.

Ngày 8/1, bác sĩ Dương Minh Tuấn, Khoa Nội tiết - Đái tháo đường, cho biết bệnh nhân đến khám trong tình trạng ổn định và không có dấu hiệu bất thường trước đó. Tuy nhiên, khi vừa bước ra cửa phòng khám để đi làm xét nghiệm, ông bất ngờ ngã khuỵu.

Các bác sĩ tại chỗ nhận diện nhanh triệu chứng điển hình của đột quỵ não gồm méo miệng, liệt nửa người phải nên lập tức kích hoạt quy trình cấp cứu. Kết quả chẩn đoán hình ảnh xác định bệnh nhân bị nhồi máu não cấp.

Nhờ phát hiện ngay tại viện, người bệnh được chuyển thẳng sang Trung tâm Đột quỵ để dùng thuốc tiêu sợi huyết trong "thời gian vàng". Các bác sĩ đánh giá việc can thiệp sớm giúp bệnh nhân có tiên lượng phục hồi vận động rất tốt.

Ảnh minh họa: mscenter

Theo bác sĩ Tuấn, thời tiết miền Bắc đang trong đợt rét đậm khiến số ca đột quỵ gia tăng, đặc biệt ở nhóm người cao tuổi. Nhiệt độ thấp làm mạch máu co lại, đẩy huyết áp tăng cao và khiến máu có xu hướng cô đặc hơn. Nguy cơ tai biến mạch máu não càng cao ở những người sẵn nền bệnh tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn mỡ máu, rung nhĩ hoặc hút thuốc lá.

Để phòng tránh, bác sĩ khuyến cáo người dân cần giữ ấm cơ thể, nhất là vùng đầu, cổ, ngực; tuyệt đối tránh tắm khuya hoặc tiếp xúc nước lạnh đột ngột. Người có bệnh lý nền cần tuân thủ uống thuốc, đo huyết áp thường xuyên, không tự ý ngưng điều trị dù cảm thấy khỏe. Ngoài ra, việc duy trì uống đủ nước, hạn chế rượu bia và tránh gắng sức vào sáng sớm cũng rất quan trọng.

Bác sĩ nhấn mạnh đột quỵ là tình trạng khẩn cấp, "không chờ đợi ai bình tĩnh suy nghĩ". Người dân cần ghi nhớ các dấu hiệu F.A.S.T (méo miệng, yếu tay chân, nói khó, nhìn mờ...) để gọi cấp cứu ngay lập tức. Việc sơ cứu bằng các mẹo dân gian như chích máu đầu ngón tay, cạo gió, bấm huyệt hay cho uống an cung ngưu hoàng hoàn đều sai lầm, làm mất thời gian vàng cứu não.

Thùy An