Nga phóng loạt tên lửa, Ukraine phải cắt điện khẩn cấp

Giới chức Ukraine thông báo hạn chế nguồn cung điện trên toàn lãnh thổ, sau khi Nga tập kích quy mô lớn vào hạ tầng năng lượng.

Bộ trưởng Năng lượng Ukraine Svitlana Hrynchuk hôm nay thông báo nước này phải cắt điện khẩn cấp tại nhiều nơi và hạn chế nguồn cung điện trên toàn quốc, sau khi Nga tấn công hiệp đồng quy mô lớn và khiến nhiều cơ sở năng lượng chịu thiệt hại.

Công ty điều hành lưới điện quốc gia Ukraine Ukrenergo xác nhận phải cắt điện trên hầu hết lãnh thổ để tránh sự cố. DTEK, công ty điện tư nhân lớn nhất Ukraine, cho biết các nhà máy của họ "bị hư hại nghiêm trọng" và đây là lần thứ ba quân đội Nga tập kích quy mô lớn nhằm vào những cơ sở này trong tháng 10.

Ivan Fedorov, lãnh đạo cơ quan quân sự tỉnh Zaporizhzhia do Ukraine bổ nhiệm, nói rằng một số tòa chung cư đã trúng đòn tập kích, khiến ít nhất 11 người bị thương.

Bộ tư lệnh không quân Ukraine chưa công bố thống kê về số lượng vũ khí Nga huy động và tỷ lệ bắn hạ mục tiêu.

Đường bay của tên lửa, UAV Nga trong trận tập kích rạng sáng 30/10. Đồ họa: X/Monitoring War

AMK Mapping, tài khoản X chuyên theo dõi dữ liệu tình báo nguồn mở về chiến sự Ukraine, ước tính lực lượng Nga đã phóng 6 tên lửa siêu vượt âm Kinzhal, 25 tên lửa hành trình Kh-101 từ oanh tạc cơ, 15 tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander-M, 12 tên lửa hành trình Kalibr từ tàu chiến, hai tên lửa hành trình chiến thuật Kh-59 và một tên lửa diệt radar Kh-31P.

"Chưa rõ tỷ lệ đánh chặn của phòng không Ukraine, nhưng dường như là rất thấp. Ít nhất hai tên lửa Kh-59, cùng 4 quả Kh-101 và Kalibr đã bị bắn hạ", tài khoản này cho hay.

AMK Mapping nhận định sân bay Starokostiantyniv ở tỉnh Khmelnytsky, nơi đóng quân của phi đội F-16 Ukraine, đã trúng ít nhất hai tên lửa siêu vượt âm Kinzhal.

Tên lửa Nga còn tập kích nhà máy thủy điện Dnipro ở tỉnh Zaporizhzhia và Dniester tại tỉnh Chernivtsi, cùng các nhà máy nhiệt điện ở tỉnh Vinnytsia, Lviv và Ivano-Frankivsk. Thành phố Zaporizhzhia do Ukraine kiểm soát còn hứng nhiều pháo phản lực Tornado-S và bom dẫn đường.

Lính cứu hỏa Ukraine chữa cháy ở tỉnh Kharkov sau vụ tập kích đêm 29/10. Ảnh: DSNS Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về thông tin trên. Cơ quan này cho biết phòng không Nga đã bắn hạ 170 UAV cánh bằng của Ukraine trong đêm, trong đó 48 chiếc ở tỉnh biên giới Bryansk và 9 UAV ở tỉnh Moskva.

Nga và Ukraine gần đây thường xuyên tập kích hạ tầng năng lượng của nhau, đồng thời cáo buộc đối phương tấn công cơ sở dân sự và tuyên bố chỉ nhắm vào mục tiêu quân sự hoặc phục vụ hoạt động quốc phòng của đối phương. Các đợt tập kích diễn ra trong lúc đàm phán hòa bình giữa hai nước không đạt nhiều tiến triển.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 30/10 cho biết ông cùng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã thảo luận rất nhiều và sẽ hợp tác với nhau trong vấn đề Ukraine. Ông Trump trước đó tuyên bố chưa lên kế hoạch gặp Tổng thống Vladimir Putin trừ khi Nga nghiêm túc về thỏa thuận hòa bình với Ukraine.

Nguyễn Tiến (Theo Reuters, AFP, AP)