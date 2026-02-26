Nga phát triển UAV chuyên diệt mục tiêu di động, bay xa 100 km

Tập đoàn Kalashnikov thông báo đang chế tạo UAV chiến thuật KUB-10ME với tầm bay trên 100 km, có khả năng chống nhiễu và tấn công mục tiêu di động.

"Máy bay không người lái (UAV) KUB-10ME có tầm hoạt động hơn 100 km, được phát triển trong thời gian ngắn kỷ lục nhờ kinh nghiệm vận hành vũ khí tương tự trong chiến dịch đặc biệt", tập đoàn quốc phòng Kalashnikov của Nga thông báo hôm 25/2.

Nhà sản xuất cho biết KUB-10ME có thể bay ở độ cao 80-1.800 m, tốc độ hành trình 120 km/h. UAV hoạt động được cả ngày và đêm trong mọi điều kiện thời tiết, cả khi có gió giật gần 40 km/h, nhiệt độ -30 đến 40 độ C. Chưa rõ phi cơ được trang bị đầu đạn có sức công phá ra sao.

Theo tập đoàn Kalashnikov, điểm khác biệt chính của KUB-10ME so với các phi cơ tương tự là hệ thống dẫn đường quang - điện tử, cho phép UAV bám bắt và tấn công mục tiêu di động. Mức độ bảo mật dữ liệu và kháng nhiễu của KUB-10ME cũng được nâng cao đáng kể, nhằm hạn chế tác động từ các hệ thống tác chiến điện tử đối phương.

Mô phỏng UAV KUB-10ME. Đồ họa: Kalashnikov

KUB-10ME được thiết kế để tấn công chính xác những mục tiêu nằm sâu trong hậu tuyến đối phương, gồm thiết giáp hạng nhẹ, xe chiến đấu bộ binh, trận địa phòng không, vị trí triển khai thiết bị trinh sát và tác chiến điện tử, bãi phóng UAV, trực thăng hoặc máy bay đỗ ngoài trời của đối phương.

Giới phân tích quân sự Nga đánh giá KUB-10ME là biến thể nâng cấp của dòng KUB nguyên bản, vốn chỉ đạt tầm bay khoảng 30 km.

Theo chuyên gia Ilya Abramov, mẫu phi cơ mới của Kalashnikov sẽ thay đổi chiến thuật của lực lượng Nga trên chiến trường. "Tầm hoạt động lên tới 100 km của KUB-10ME giúp xóa bỏ giới hạn tiền tuyến - hậu phương hiện tại, tác động trực tiếp đến hoạt động tác chiến trong vành đai phòng thủ của đối phương", ông nói.

KUB-10ME không chỉ có khả năng hoạt động độc lập, mà có thể được tích hợp vào mạng lưới thống nhất, cho phép chia sẻ và tiếp nhận dữ liệu mục tiêu từ UAV hoặc các phương tiện trinh sát khác. "Đây là bước tiến hướng tới thiết lập mạng lưới trinh sát kết hợp tấn công, trong đó tất cả thành phần hoạt động như một thực thể duy nhất", chuyên gia Abramov nhận định.

Nguyễn Tiến (Theo RIA Novosti, TASS, AP)