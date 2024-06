Nga phát triển robot có thể khiến drone 'rụng như sung'

Nga ra mắt robot quân sự có gắn thiết bị gây nhiễu để vô hiệu hóa drone, được đặt theo tên của nhân vật Wall-E trong phim hoạt hình Disney.

RIA Novosti mới đây cho biết công ty Laboratoriya PPS của nước này đang phát triển một mẫu thiết bị không người lái mặt đất (UGV), còn gọi là robot quân sự, mang tên "Rebovets Wall-E", tương tự tên nhân vật chính trong bộ phim hoạt hình nổi tiếng cùng tên của hãng Disney.

Robot này được trang bị module tác chiến điện tử "Fumigator", có thể vô hiệu hóa drone bằng cách làm gián đoạn tín hiệu liên lạc giữa thiết bị với người vận hành. Theo nhà sản xuất, robot có thể tạo ra một mái vòm vô hình với bán kính 250-300 mét, khiến mọi drone bay vào khu vực này sẽ "rụng như sung".

Tổ vận hành kết nối với Wall-E thông qua các kênh điều khiển riêng được bảo mật, nên có thể vận hành robot từ xa dù nó mang theo thiết bị gây nhiễu. Robot được trang bị pin dung lượng cao, giúp nó có thể hoạt động trong thời gian dài, song không rõ số liệu cụ thể.

Nga trình làng robot chống drone 'Wall-E' Robot chống drone Wall-E trong video đăng hôm 15/6. Video: RIA Novosti

Nhà sản xuất cho biết Wall-E đã vượt qua tất cả các bài thử nghiệm cần thiết, nhưng không đề cập khi nào sẽ được đưa ra tiền tuyến tại Ukraine.

Video do RIA Novosti đăng cho thấy robot Wall-E tự di chuyển trên cánh đồng, xen giữa là các cảnh một binh sĩ Nga giải thích cách mẫu UGV này vận hành. "Đây là thiết bị bánh xích nội địa đầu tiên được gắn thiết bị gây nhiễu" của Nga, theo bình luận đăng kèm video.

Tác chiến điện tử là một trong những lĩnh vực Nga đang chiếm ưu thế trước Ukraine trên chiến trường. Các tổ hợp gây nhiễu Nga đã vô hiệu hóa thành công một số loại tên lửa, rocket giá trị cao của đối phương, bao gồm đạn phóng từ pháo HIMARS được Mỹ cung cấp cho Ukraine.

Cố vấn Ủy ban An ninh, Quốc phòng và Tình báo của quốc hội Ukraine Ivan Stupak đầu tháng 5 thừa nhận độ chính xác của đạn pháo dẫn đường M982 Excalibur do Mỹ sản xuất đã giảm mạnh từ 70% xuống còn 6%, do vấp phải hàng rào tác chiến điện tử Nga.

Nga hiện triển khai nhiều loại khí tài gây nhiễu khác nhau trên tiền tuyến, từ các tổ hợp lớn gắn trên xe tải với khả năng vô hiệu hóa drone trong bán kính 10 km cho đến những thiết bị nhỏ hơn tương tự dòng Wall-E, thậm chí bé tới mức có thể nhét vừa balô binh sĩ.

Ngoài tác chiến điện tử, Nga cũng sử dụng số một phương pháp khác để đối phó drone tự sát đối phương, như trang bị giáp dạng mai rùa cho xe tăng, thiết giáp. Dù vậy, phương pháp này không thể giúp khí tài Nga chống lại các đòn tập kích bằng vũ khí có sức sát thương cao hơn drone, như tên lửa chống tăng hay đạn pháo.

