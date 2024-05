Nga nói chức vụ mới của ông Shoigu 'quan trọng với đất nước'

Điện Kremlin nói vị trí Thư ký Hội đồng An ninh Nga của ông Shoigu "rất quan trọng", phủ nhận đây là động thái giáng cấp cựu bộ trưởng quốc phòng.

"Tôi cho rằng đây không phải câu hỏi phù hợp", phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết hôm nay khi được hỏi liệu quyết định điều chuyển cựu bộ trưởng quốc phòng Nga Sergei Shoigu làm Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang có phải là động thái giáng chức ông hay không.

"Đây là vị trí rất cao trong chính phủ, phụ trách hàng loạt nhiệm vụ rất quan trọng với cả đất nước. Người lãnh đạo cơ quan này luôn duy trì liên lạc trực tiếp với nguyên thủ quốc gia và có trách nhiệm to lớn", ông Peskov nói thêm.

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 12/5 ký sắc lệnh điều chuyển đại tướng Sergey Shoigu sang làm Thư ký Hội đồng An ninh Nga, nhường lại vị trí Bộ trưởng Quốc phòng Nga cho cựu phó thủ tướng kiêm nhà kinh tế học Andrey Belousov.

Hội đồng An ninh Nga là cơ quan tham mưu, giúp việc Tổng thống trong điều hành nhà nước, hoạch định các chính sách đối nội, đối ngoại, quân sự trong lĩnh vực an ninh, duy trì ổn định trật tự chính trị xã hội, bảo vệ quyền lợi và tự do của nhân dân. Hội đồng họp định kỳ một tháng một lần.

Cơ quan này nằm dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Putin, người giữ chức Chủ tịch Hội đồng, và ông Dmitry Medvedev, phó chủ tịch.

Ông Shoigu thăm sở chỉ huy cánh quân Tây của Nga đang tham chiến tại Ukraine hồi tháng 2. Ảnh: RIA Novosti

Ông Shoigu là bộ trưởng quốc phòng tại nhiệm lâu nhất của Nga. Ông từng điều phối thành công nhiều hoạt động lớn của quân đội Nga, bao gồm can thiệp quân sự tại Syria năm 2015 hỗ trợ chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad, đồng minh thân cận của Moskva, chống lại phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và lực lượng nổi dậy.

Tuy nhiên, ông Shoigu đối mặt nhiều chỉ trích sau khi Nga phát động chiến dịch ở Ukraine tháng 2/2022. Là lãnh đạo cao nhất của Bộ Quốc phòng, ông đã vạch chiến lược "đánh nhanh, thắng nhanh", nhưng kế hoạch tác chiến nhanh chóng bộc lộ nhiều lỗ hổng, cho thấy người lãnh đạo thiếu kinh nghiệm và tầm nhìn về tác chiến.

Người phát ngôn Peskov trước đó nhấn mạnh ông Belousov được chọn thay thế Shoigu vì nhu cầu "đổi mới", trong bối cảnh ngân sách quốc phòng Nga đang tăng và ngày càng tiệm cận mức thời Chiến tranh Lạnh.

Một số chuyên gia phương Tây cũng cho rằng việc điều chuyển sang Hội đồng An ninh Liên bang Nga có thể không phải là dấu chấm hết với sự nghiệp chính trị của ông Shoigu. "Động thái cho phép Tổng thống Putin vẫn giữ được ông Shoigu bên mình, trong khi bổ nhiệm được người có khả năng đối phó tham nhũng ở Bộ Quốc phòng", Philip Ingram, cựu đại tá tình báo quân đội Anh, nói.

Vũ Anh (Theo TASS, Reuters)