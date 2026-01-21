Nga muốn Mỹ làm rõ về 'vũ khí bí mật' trong cuộc đột kích ở Venezuela

Nga muốn Mỹ cung cấp thêm thông tin sau khi Tổng thống Trump đề cập việc Washington sở hữu "vũ khí sóng âm bí mật" và đã dùng trong chiến dịch ở Venezuela.

Tổng thống Donald Trump ngày 20/1 có cuộc phỏng vấn với đài NewsNation nhân dịp một năm trở lại Nhà Trắng. Khi người dẫn chương trình Katie Pavlich đặt câu hỏi về "vũ khí sóng âm bí mật" mà Mỹ đã sử dụng trong chiến dịch ở Venezuela hồi đầu tháng, ông Trump trả lời khá dè dặt.

"Đó là thứ mà tôi không muốn nói tới...", ông Trump ngập ngừng một chút rồi tiếp tục. "Không ai khác có nó. Chúng tôi có những vũ khí mà không ai khác biết đến. Tôi nghĩ tốt hơn là không nên nói về nó, nhưng chúng tôi có một số vũ khí thật sự đáng kinh ngạc".

Điện Kremlin ngày 21/1 kêu gọi phía Mỹ làm rõ ý ông Trump là gì khi nói về vũ khí bí mật này.

"Chúng tôi có các cơ quan chuyên trách chịu trách nhiệm thu thập và phân tích thông tin liên quan. Họ đang thực hiện đúng nhiệm vụ của mình. Tuy vậy, trong trường hợp này, nhiều khả năng cần thêm sự giải thích rõ ràng từ phía Tổng thống Mỹ", phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói.

Video: NewsNation

Mỹ rạng sáng 3/1 tiến hành cuộc tập kích chớp nhoáng vào trung tâm thủ đô Caracas, tấn công các căn cứ quân sự trọng yếu của Venezuela. Đặc nhiệm Mỹ sau đó bắt Tổng thống Nicolas Maduro cùng phu nhân Cilia Flores, đưa hai người này về New York xét xử với các cáo buộc liên quan đến ma túy.

Đồn đoán về vũ khí sóng âm mới của Mỹ xuất hiện và lan truyền mạnh mẽ, sau khi thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt ngày 10/1 chia sẻ trên X bài phỏng vấn một vệ sĩ trung thành của ông Maduro. Vệ sĩ này mô tả họ bị tấn công bất ngờ và ngoài vũ khí thông thường, lực lượng Mỹ còn "phát ra thứ gì đó như sóng âm cực mạnh, khiến mọi người chảy máu mũi, nôn mửa, ngã quỵ".

"Chúng tôi không thể đấu lại công nghệ và vũ khí của họ. Tôi thề chưa thấy thứ gì như vậy trong đời. Sau khi thứ vũ khí sóng âm đó, hay bất kể nó là gì, được sử dụng, chúng tôi thậm chí còn không thể đứng dậy nổi", vệ sĩ này cho biết.

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov tại Moskva tháng 6/2025. Ảnh: Reuters

Vũ khí sóng âm sử dụng sóng âm cường độ cao để làm suy yếu đối phương. Một số loại tạo ra các chùm âm thanh tập trung, gây đau đớn thể chất, thậm chí làm tê liệt khả năng phản kháng của người bị tấn công.

Những loại vũ khí này có thể gây đau đầu, rối loạn thăng bằng, mất phương hướng và tổn thương thính lực vĩnh viễn.

Như Tâm (Theo Reuters, TASS)