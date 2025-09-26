Video mới công bố cho thấy UAV mồi bẫy Gerbera được lắp cụm camera trên lưng, dường như để phát hiện và đối phó drone đánh chặn Ukraine.

Lữ đoàn Cơ giới số 117 Ukraine tuần này đăng video thiết bị bay không người lái (drone) bám đuổi máy bay không người lái Gerbera của Nga. Trên lưng phi cơ Gerbera gắn hai camera, một hướng lên trên và một quay về phía sau, dường như để phát hiện drone tự sát Ukraine đang tiếp cận.

Drone đánh chặn Ukraine sau đó nhắm vào cánh phải của máy bay không người lái (UAV) Gerbera, song lại chuyển hướng và lượn lên ngay trước thời điểm va chạm với mục tiêu. Hình ảnh bị cắt khi drone tăng độ cao, nhưng Lữ đoàn 117 Ukraine ám chỉ rằng đòn tập kích đã vô hiệu hóa UAV Nga. "Phi cơ Gerbera tìm cách né tránh, song điều đó không giúp ích gì", đơn vị này tuyên bố.

Nga lắp camera chống drone trên lưng UAV xốp nhựa Drone đánh chặn Ukraine tập kích UAV Gerbera trong video công bố hôm 23/9. Video: Lữ đoàn 117 Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về thông tin.

Nga dường như bắt đầu trang bị camera nhìn sau và AI trên UAV từ tháng 10/2024, cho phép chúng tự động phát hiện và né tránh đòn tấn công của drone tự sát Ukraine. Tuy nhiên, phương án này chỉ được áp dụng trên những UAV trinh sát có thể dùng nhiều lần như Zala Z-16 và Supercam.

Ngoài camera cảnh giới, một số UAV còn được lắp thiết bị dò sóng vô tuyến. Serhii Beskrestnov, chuyên gia drone Ukraine, cho biết những chiếc Supercam được lập trình để lập tức cơ động né tránh khi phát hiện tín hiệu vô tuyến từ bên ngoài, dấu hiệu cho thấy có drone Ukraine gần đó.

Theo cây viết Matthew Loh của trang tin Business Insider, mối đe dọa từ drone đánh chặn có thể đã thúc đẩy Nga trang bị biện pháp phòng vệ cho UAV giá rẻ như Gerbera.

"Phi công drone đánh chặn Ukraine vốn đã cần kỹ năng điều khiển cao để có thể săn đuổi Geran và Gerbera ở không gian ba chiều rộng lớn. Camera nhìn sau cùng thiết bị dò sóng radio sẽ gây thêm nhiều khó khăn cho họ nếu được triển khai đại trà", Loh nhận định.

Thiết bị dò sóng vô tuyến của UAV Supercam trong ảnh công bố hôm 7/9. Ảnh: Facebook/Serhii.Flash

Gerbera là một trong những UAV mồi nhử được Nga triển khai trong các đòn tập kích hiệp đồng nhằm vào Ukraine từ giữa năm 2024. Máy bay có sải cánh khoảng 2 m, phần thân làm bằng vật liệu nhẹ và giá rẻ, sau đó phủ xốp hấp thụ sóng radar và sơn đen nhằm tăng khả năng ẩn mình trước các biện pháp cảnh giới của đối phương.

Dòng Gerbera nguyên bản có nhiệm vụ xác định vị trí trận địa phòng không để quân đội Nga xây dựng bản đồ mạng lưới phòng thủ đối phương, cũng như tạo thành bầy đàn UAV nhằm khiến phòng không Ukraine thêm rối loạn khi phải quyết định bắn hạ mục tiêu nào trong thời gian ngắn.

Tình báo Ukraine nhận định mỗi chiếc Gerbera có giá khoảng 10.000 USD, chỉ bằng 1/3 dòng Geran-2 và rẻ hơn rất nhiều so với tên lửa phòng không được dùng để bắn hạ chúng. Điều này cũng buộc Ukraine phát triển những dòng drone tự sát chuyên dùng cho nhiệm vụ đánh chặn UAV Nga.

Phạm Giang (Theo Business Insider)