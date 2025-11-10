Nga lần đầu khoe dàn tên lửa giấu trong thân tiêm kích Su-57

Tập đoàn Nga đăng video tiêm kích Su-57 bay thử nghiệm với cửa khoang bụng mở, cho thấy hai tên lửa diệt radar treo ở trong.

Tập đoàn Máy bay Thống nhất Nga (UAC) ngày 9/11 công bố video tiêm kích tàng hình Su-57 bay trình diễn với khoang vũ khí ở phần bụng phía trước đang mở, bên trong chứa hai tên lửa diệt radar Kh-58UShK. Đây là phiên bản tên lửa Kh-58 với thiết kế thân dài, cánh gấp để lắp vừa bên trong thân tiêm kích.

"Thiết kế dạng mô-đun và cánh gấp của Kh-58UShK, cùng với giá phóng UVKU-50, cho thấy khoang thân có khả năng chứa tên lửa hạng nặng mà không bị vướng khi cửa chỉ mở một phần, điều kiện tiên quyết để thực hiện kỹ thuật phóng 'lấp ló'", nhóm phân tích Army Recognition có trụ sở tại Bỉ cho hay.

"Phóng lấp ló" là kỹ thuật khai hỏa tên lửa từ khoang chứa trong thân khi cửa bụng chỉ mở một phần, thường ứng dụng trong tình huống máy bay tàng hình cơ động mạnh với góc tấn và gia tốc lớn, nhằm tránh gây hư hại cho cửa khoang vũ khí và thân vỏ.

Nga lần đầu khoe tên lửa trong thân tiêm kích Su-57 Tiêm kích Su-57 bay trình diễn trong video đăng ngày 9/11. Video: UAC

Mỗi tiêm kích Su-57 có thể mang tổng cộng 4 vũ khí ở hai khoang bụng. Giới chuyên gia nhận định khoang bụng Su-57 đủ lớn để mang tên lửa đối không tầm xa R-37M với tầm bắn tối đa 400 km tùy biến thể, hoặc R-77M có khả năng đánh trúng mục tiêu cách xa gần 200 km. Ngoài ra, khoang này có thể chứa tên lửa hành trình đối đất Kh-69 với tầm bắn 400 km và bom lượn Grom-E1/E2.

Ngoài hai quả đạn Kh-58UShK trong bụng, tiêm kích Su-57 còn mang theo một cặp tên lửa đối không tầm ngắn R-74/R-74M2 ở giá treo bên ngoài. Điều này dường như nhằm phục vụ mục đích trình diễn, thể hiện chiến đấu cơ Nga vừa có khả năng diệt radar phòng không đối phương, vừa đủ sức tự vệ bằng đạn đối không trong trường hợp chạm trán máy bay địch ở cự ly gần.

Ở tình huống chiến đấu thực tế, các tên lửa R-74/R-74M2 sẽ được giấu trong khoang bên hông máy bay để đảm bảo năng lực tàng hình.

Đây là lần đầu xuất hiện hình ảnh tên lửa lắp trong khoang thân của Su-57. Truyền thông Nga tháng trước đăng ảnh tiêm kích được xe tải kéo đi với khoang vũ khí dưới bụng ở trạng thái mở, song không có tên lửa nào bên trong.

Video được công bố gần một tuần trước khi Triển lãm Hàng không Dubai khai mạc ngày 17/11, được đánh giá là động thái nhằm thu hút thêm sự chú ý từ khách hàng nước ngoài đối với dòng Su-57.

Tiêm kích Su-57 bay trình diễn với khoang bụng phía trước mở trong ảnh đăng ngày 9/11. Ảnh: UAC

Su-57 là chiến đấu cơ đa nhiệm thế hệ 5 của Nga, được chế tạo nhằm tiêu diệt mọi loại mục tiêu trên không, trên bộ và trên biển. Su-57 được phủ vật liệu hấp thụ sóng radar và có thiết kế tối ưu cho khả năng tàng hình trước thiết bị trinh sát điện tử. Mỗi phi cơ mang được tổng cộng 6 vũ khí trong thân, bao gồm 4 quả ở hai khoang bụng và hai tên lửa ở hai khoang bên hông.

Đây là mẫu chiến đấu cơ có thể cạnh tranh với F-22, F-35 Mỹ và J-20 Trung Quốc. Quá trình sản xuất hàng loạt bắt đầu từ năm 2022 và Bộ Quốc phòng Nga đã tiếp nhận hơn một nửa trong tổng số 76 chiếc đặt mua.

Algeria dường như là khách hàng nước ngoài đầu tiên của dòng Su-57, với ít nhất 12 chiếc đã đặt hàng, bên cạnh 14 tiêm kích bom Su-34ME.

Phạm Giang (Theo Army Recognition)