Nga hy vọng đạt miễn dịch cộng đồng năm sau

Putin kêu gọi người dân tiêm chủng để nâng tỷ lệ phủ vaccine tại Nga, hy vọng nước này đạt miễn dịch cộng đồng vào năm 2022.

"Tỷ lệ miễn dịch chung ở Nga hiện là 59,4%, nhưng con số này là không đủ. Chúng ta cần vượt mức 80%. Hy vọng điều đó sẽ đạt được vào cuối quý I hoặc trong quý II năm sau", Tổng thống Nga Vladimir Putin nói trong cuộc họp báo cuối năm tại thủ đô Moskva hôm nay.

Phát biểu được đưa ra trong bối cảnh Nga vẫn ghi nhận ca nhiễm và tử vong do Covid-19 ở mức cao, với hơn 25.000 ca nhiễm mới và 1.002 người chết trong hôm nay. Đây là số tử vong hàng ngày thấp nhất kể từ ngày 18/10, số ca nhiễm mới cũng thấp hơn mức trên 30.000 hồi đầu tháng.

Tổng thống Putin phát biểu trong cuộc họp báo cuối năm ngày 23/12. Ảnh: Reuters.

Tổng ca nhiễm và tử vong vì Covid-19 tại Nga hiện nay lần lượt là hơn 10,3 triệu và hơn 301.000. Giới chức Nga cho rằng ca nhiễm gia tăng do năm học mới bắt đầu, biến chủng Delta lây lan nhanh và tỷ lệ tiêm chủng trong dân số còn thấp.

Một lý do khiến tỷ lệ tiêm chủng của Nga thấp có thể do người dân không đặt nhiều niềm tin vào vaccine nội địa Sputnik V. Trong khi 70 quốc gia trên thế giới đã phê duyệt Sputnik V, chính người dân Nga lại cảnh giác do quá trình phát triển và phê duyệt quá nhanh của nó, theo Quỹ đầu tư Trực tiếp Nga, đơn vị hợp tác phát triển vaccine Sputnik V.

Sputnik V được điều chế theo công nghệ vector, sử dụng virus cảm lạnh vô hại để đưa các phần của nCoV vào cơ thể người, từ đó huấn luyện hệ miễn dịch phát hiện và tiêu diệt mầm bệnh.

Phân tích dữ liệu thử nghiệm với 20.000 người được công bố trên tạp chí y khoa hàng đầu Lancet cho thấy Sputnik V hiệu quả 91,6% đối với các ca nhiễm nCoV có triệu chứng. Phân tích từ 3,8 triệu người đã tiêm cho thấy Sputnik V hiệu quả 97,6%. Vaccine cũng đạt 100% khả năng bảo vệ chống triệu chứng Covid-19 nghiêm trọng.

Vũ Anh (Theo Reuters)