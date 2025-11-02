Nga hạ thủy tàu ngầm mang được ngư lôi 'sóng thần phóng xạ'

Nga bắt đầu chạy thử nghiệm tàu ngầm hạt nhân thế hệ mới Khabarovsk, có khả năng trang bị siêu ngư lôi Poseidon.

Bộ Quốc phòng Nga ngày 1/11 thông báo đã hạ thủy tàu ngầm hạt nhân thế hệ mới Khabarovsk tại công ty liên doanh đóng tàu Sevmash, thành phố cảng Severodvinsk.

Bộ trưởng Quốc phòng Andrei Belousov gửi lời cảm ơn những thành viên dự án đã "làm việc tận tâm và đảm bảo chất lượng cao". Ông cho biết bước tiếp theo của dự án bao gồm một loạt thử nghiệm vận hành trên biển, trong nhiều điều kiện khác nhau.

Tàu ngầm hạt nhân thế hệ mới Khabarovsk được đưa khỏi xưởng vào ngày 1/11. Ảnh: Sevmash

Khabarovsk được thiết kế để thực hiện nhiệm vụ theo hạm đội, được trang vũ khí dưới nước hiện đại và hệ thống robot. Bản tin của Bộ Quốc phòng nhấn mạnh con tàu sẽ giúp Nga "thực hiện thành công các nhiệm vụ đảm bảo an ninh biên giới biển và bảo vệ lợi ích quốc gia".

Tàu ngầm này có khả năng mang tới 12 ngư lôi Poseidon, loại vũ khí tự hành từng được Moskva mô tả là "siêu ngư lôi hạt nhân không thể đánh chặn". Nga vào cuối tháng trước đã thử nghiệm cả Poseidon và tên lửa hành trình chạy bằng năng lượng hạt nhân Burevestnik.

Giới chức quốc phòng Nga mô tả Poseidon gần như một tàu ngầm tự hành, dùng động cơ hạt nhân cỡ nhỏ, có tầm hoạt động khoảng 10.000 km, có thể hoạt động ở độ sâu hơn 1.000 m và đạt tốc độ tối đa tới 130 km/h.

Poseidon được thử nghiệm lần đầu năm 2018 và có thể mang đầu đạn hạt nhân có sức công phá lên tới 2 megaton, tương đương sức công phá của 2 triệu tấn chất nổ TNT. Về lý thuyết, khi đầu đạn của Poseidon được kích hoạt gần bờ, nó có thể tạo ra sóng thần chứa phóng xạ nhằm vào thành phố duyên hải hoặc căn cứ hải quân gần nhất của đối phương.

Thanh Danh (Theo CGTN, UNN, TASS)