Nga dùng trợ cấp khuyến khích thêm tân binh tham chiến ở Ukraine

Tổng thống Putin ký sắc lệnh cho phép tân binh thuộc Vệ binh Quốc gia được hưởng trợ cấp một lần 400.000 ruble nếu đồng ý tham chiến tại Ukraine.

Tổng thống Vladimir Putin ngày 25/11 ký sắc lệnh số 1003, mở rộng đối tượng được hưởng khoản trợ cấp một lần dành cho quân nhân ký hợp đồng phục vụ lực lượng vũ trang liên bang Nga.

Theo đó, các tân binh thuộc Vệ binh Quốc gia Nga sẽ được nhận chế độ trợ cấp 400.000 ruble (khoảng 3.800 USD) nếu ký hợp đồng phục vụ ít nhất một năm trong giai đoạn 1/8-31/12 và đồng ý tham chiến tại Ukraine.

Khoản trợ cấp một lần này sẽ không được áp dụng với người đang là học viên trong các chương trình đào tạo của Vệ binh Quốc gia hoặc Bộ Quốc phòng Nga.

Quân nhân thuộc Vệ binh Quốc gia Nga tuần tra ở trung tâm Moskva vào tháng 3/2023. Ảnh: AFP

Tổng thống Putin từng ký sắc lệnh số 644 về khoản trợ cấp cho quân nhân tham chiến ở Ukraine, nhưng trước đây chỉ áp dụng với binh sĩ trong lực lượng chính quy thuộc Bộ Quốc phòng quản lý.

Vệ binh Quốc gia là lực lượng an ninh nội địa được thành lập từ năm 2016, có trách nhiệm bảo vệ an ninh biên giới và phòng vệ lãnh thổ, chống khủng bố và tội phạm có tổ chức. Lực lượng này do Văn phòng Tổng thống Nga quản lý trực tiếp, không thuộc biên chế Bộ Quốc phòng.

Từ khi chiến sự Ukraine nổ ra vào năm 2022, Vệ binh Quốc gia Nga được điều động đến 4 vùng lãnh thổ mà Nga sáp nhập ở miền đông và miền nam Ukraine để làm các nhiệm vụ trị an lẫn phòng thủ, như bảo vệ tuyến vận chuyển hậu cần và hạ tầng quan trọng, trong đó có nhà máy điện hạt nhân.

Với sắc lệnh mới, lực lượng Vệ binh Quốc gia Nga nhiều khả năng sẽ được triển khai ra tiền tuyến tham chiến, nhằm đối phó với tình trạng thiếu hụt lực lượng do chiến sự kéo dài.

Nga thời gian qua ban hành nhiều chính sách cấp liên bang lẫn địa phương, tăng cường đãi ngộ và phúc lợi cho quân nhân. Giới quan sát nhận định đây là cách để Nga khuyến khích công dân nhập ngũ và duy trì ưu thế về quân số trong xung đột với Ukraine.

Hôm 24/11, Tổng thống Putin đã ký duyệt thêm đạo luật cho phép quân nhân tham chiến ở Ukraine được xóa nợ xấu, với hạn mức lên đến 10 triệu ruble. Luật này cũng áp dụng cho vợ hoặc chồng của người đăng ký.

Thanh Danh (Theo Moscow Times, TASS)