Nga đề nghị Anh làm rõ vụ quân nhân thiệt mạng ở Ukraine

Nga cho rằng Anh chưa thành thật về vai trò của binh sĩ chính quy thiệt mạng tại Ukraine, kêu gọi London tiết lộ người này "đang làm gì".

"London cần phải thành thật thừa nhận George Hooley đang làm gì ở đó", phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết hôm 11/12, thêm rằng sự hiện diện của quân đội Anh ở Ukraine không phải là điều bí mật.

Bộ Quốc phòng Anh trước đó thông báo trung sĩ George Hooley, thành viên Trung đoàn Dù tinh nhuệ, thiệt mạng hôm 9/12 do "tai nạn bi thảm" khi đang quan sát cuộc thử nghiệm vũ khí mới của quân đội Ukraine ở địa điểm cách xa tiền tuyến. Đây được coi là lính chính quy đầu tiên của Anh thiệt mạng khi triển khai ở Ukraine.

Bà Zakharova trong cuộc họp báo tại Moskva, Nga hôm 29/8. Ảnh: RIA Novosti

Theo phát ngôn viên Zakharova, chính phủ Anh "không nên lừa dối người dân" bằng cách tuyên bố rằng binh sĩ triển khai đến Ukraine chỉ là cố vấn hoặc huấn luyện viên. Bà cho biết Hooley không phải quân nhân Anh duy nhất thiệt mạng tại Ukraine, dù đây là lần đầu tiên London công khai thừa nhận có trường hợp như vậy.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga cáo buộc binh sĩ Anh đang hỗ trợ Ukraine "thực hiện những vụ tấn công khủng bố và nhiệm vụ cực đoan", nhấn mạnh Moskva sẽ coi toàn bộ lực lượng quân sự nước ngoài ở quốc gia này là mục tiêu hợp pháp.

Giới chức Anh chưa bình luận về tuyên bố trên.

Đài BBC dẫn nguồn tin giấu tên tiết lộ vũ khí được thử nghiệm trong sự việc là thiết bị bay không người lái (drone) đánh chặn, thêm rằng tai nạn dường như còn khiến hai quân nhân Ukraine thiệt mạng và một số người bị thương.

Quân nhân George Hooley trong ảnh đăng năm 10/12. Ảnh: BQP Anh

Moskva nhiều lần cáo buộc các nước thành viên NATO triển khai binh sĩ đến Ukraine nhằm hỗ trợ quốc gia này lập kế hoạch và tập kích mục tiêu nằm sâu trong lãnh thổ Nga.

Anh trước đó xác nhận lượng nhỏ binh sĩ nước này đang hoạt động ở Ukraine, song chỉ để làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh cho phái đoàn ngoại giao và hỗ trợ quân đội sở tại, không xuất hiện ở tiền tuyến. London không tiết lộ số lượng cụ thể, song truyền thông Anh cho biết có khoảng 100 quân nhân đang hiện diện ở Ukraine.

Phạm Giang (Theo TASS, Reuters, BBC)