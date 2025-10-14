Nga có thể sắp xuất xưởng xe tăng T-90 hiện đại nhất

Nga dự kiến chế tạo hơn 1.100 xe tăng T-90M và bản nâng cấp sâu T-90M2 trong giai đoạn 2027-2029, theo tài liệu do Ukraine công bố.

Frontelligence Insight, nhóm phân tích dữ liệu tình báo có trụ sở tại Ukraine, cuối tuần trước công bố "tài liệu chiếm được từ nhà sản xuất xe tăng Uralvagonzavod", cho thấy doanh nghiệp này đề nghị được cấp linh kiện cho dự án mang tên "Sản phẩm 188M2".

Truyền thông Nga hồi năm 2019 cho biết xe tăng chủ lực T-90M Proryv-3 có tên mã là "188M" trong quá trình phát triển. Dựa vào thông tin này, nhóm phân tích Ukraine nhận định "188M2" là phiên bản kế nhiệm, được nâng cấp đáng kể từ dòng T-90M.

Nhóm cũng phát hiện trang web của Liên hiệp Các hiệp hội Khoa học và Kỹ thuật Công cộng Nga liệt kê một kỹ sư là "nhà phát triển xe tăng T-90M2".

Tài liệu được cho là của tập đoàn Uralvagonzavod được công bố hôm 11/10. Ảnh: Frontelligence Insight

Frontelligence Insight cho rằng T-90M2 sẽ ứng dụng thiết kế khoang chiến đấu mới, hộp số được điều chỉnh và bổ sung số lùi, khắc phục nhược điểm tốc độ lùi quá chậm của dòng T-72 và T-90. Phiên bản này được trang bị các màn hình lớn với kích thước 15 inch, giúp nâng cao khả năng nhận thức tình huống chiến trường của kíp lái.

Frontelligence Insight nhận định khoang chiến đấu mới cũng sẽ được lắp đặt trên xe tăng chủ lực T-80 trong tương lai.

"T-90M2, còn có biệt danh Ryvok-1, sẽ được sản xuất hạn chế trong giai đoạn đầu, với khoảng 10 chiếc dự kiến xuất xưởng trong năm 2026. Tuy nhiên, Nga có tham vọng lớn hơn nhiều về dài hạn, đặt mục tiêu chế tạo ít nhất 1.783 xe tăng T-90M và T-90M2 trong giai đoạn 2026-2036, trong đó 1.118 chiếc xuất xưởng năm 2027-2029", nhóm cho hay.

Sản lượng dòng T-90M/M2 dự kiến đạt đỉnh vào năm 2028, tăng gần 80% so với mức ghi nhận năm 2024.

Nhóm phân tích Ukraine cho biết Nga còn lên kế hoạch hiện đại hóa các phương tiện đời cũ như xe tăng T-72. Ước tính tổng cộng 828 chiếc T-72 sẽ được cải tiến lên chuẩn T-72B3 trước năm 2036, giai đoạn cao điểm của dự án cũng trong năm 2028.

"Tổng số xe tăng chủ lực được Nga hiện đại hóa hoặc chế tạo mới trong giai đoạn 2026-2036 sẽ là 2.611 chiếc", Frontelligence Insight cho hay.

Giới chức Nga chưa bình luận về thông tin.

Xe tăng T-90M Nga tham chiến tại tỉnh Lugansk tháng 7/2023. Ảnh: RIA Novosti

T-90M là phiên bản nâng cấp sâu của xe tăng chủ lực T-90A, được ứng dụng nhiều công nghệ mới phát triển trên nền tảng mẫu T-90MS dành cho xuất khẩu. Nó được coi là mẫu xe tăng hiện đại nhất của quân đội Nga hiện nay, do dòng T-14 Armata chưa được biên chế đại trà.

Nhóm Tình báo Xung đột (CIT) chuyên phân tích về quân sự, có trụ sở ở Gruzia, ước tính Nga có khoảng 65-85 chiếc T-90M trong biên chế khi xung đột Ukraine bùng phát.

Xe tăng T-90M bắt đầu tham chiến tại Ukraine từ tháng 4/2023. Theo báo cáo tổng hợp của Oryx, trang phân tích thông tin tình báo dựa trên các nguồn công khai có trụ sở tại Hà Lan, Nga đã mất ít nhất 141 chiếc T-90M do bị phá hủy, hư hại và bỏ lại chiến trường kể từ đầu xung đột.

Tốc độ xuất xưởng dòng T-90M đã tăng mạnh, từ mức 60-70 chiếc hồi năm 2022 lên hơn 200 chiếc trong năm 2024. Tính đến tháng 6/2025, Nga đã xuất xưởng khoảng 630 xe tăng T-90M và đang vận hành 410-500 chiếc. "Tốc độ chế tạo và tiêu hao hiện nay cho phép quân đội Nga duy trì số lượng xe tăng hiện đại trong biên chế, dù có phải chiến đấu suốt nhiều năm", CIT cho hay.

Phạm Giang (Theo Defence Blog, Lenta)