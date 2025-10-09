Nga có thể sắp lần đầu xuất khẩu tiêm kích bom Su-34

Algeria có thể sẽ là quốc gia đầu tiên sở hữu tiêm kích bom Su-34 ngoài Nga, bên cạnh lô chiến đấu cơ tàng hình Su-57 đã đặt hàng.

Tờ Eurasian Times của Ấn Độ ngày 8/10 cho biết nhóm hacker Black Mirror đã chiếm được một số tài liệu của tập đoàn quốc phòng nhà nước Nga Rostec, trong đó cho thấy lô thiết bị điện tử kèm theo những tiêm kích Sukhoi được bán cho khách hàng quốc tế như Algeria, Iran và Ethiopia.

Theo tài liệu này, Algeria đã đặt hàng 14 tiêm kích bom Su-34, có thể là biến thể xuất khẩu Su-34ME, cùng 12 chiến đấu cơ tàng hình Su-57. Iran cũng mua 48 tiêm kích đa năng Su-35S, trong khi Ethiopia đặt hàng 6 chiếc.

Tài liệu được cho là của tập đoàn Rostec bị nhóm hacker Black Mirror công bố. Ảnh: Eurasian Times

"Nếu thông tin trong tài liệu là chuẩn xác, Algeria sẽ là nước đầu tiên sở hữu dòng Su-34 và Su-57. Các hãng truyền thông nhà nước Algeria hồi đầu năm từng thông báo phi công nước này đang được đào tạo vận hành tiêm kích ở Nga", báo Ấn Độ cho hay.

Một tiêm kích bom Su-34M được sơn họa tiết ngụy trang màu da cam kiểu sa mạc gần đây xuất hiện tại sân bay Zhukovsky ở tỉnh Moskva của Nga, làm dấy lên suy đoán nó có thể đang thử nghiệm trước khi bàn giao cho Algeria.

Giới chức Nga và tập đoàn Rostec chưa bình luận về thông tin.

Tiêm kích bom Su-34 được phát triển từ thời Liên Xô và đưa vào biên chế không quân Nga năm 2014. Su-34 chủ yếu thực hiện nhiệm vụ ném bom và phóng tên lửa dẫn đường vào mục tiêu mặt đất, nhưng cũng như có thể mang theo tên lửa đối không để thực hiện nhiệm vụ không chiến.

Biến thể nâng cấp Su-34M được cải thiện đáng kể về hệ thống điều khiển, radar, kính ngắm và thiết bị liên lạc. Các chuyên gia nhận định biến thể xuất khẩu Su-34ME có thể giữ nguyên khung máy bay, động cơ và năng lực tấn công như phiên bản nội địa Nga, song có những cải tiến quan trọng về tác chiến điện tử và khả năng sử dụng vũ khí hiện đại.

Tiêm kích bom Su-34M với họa tiết ngụy trang màu cam xuất hiện tại sân bay Zhukovsky hồi tháng 8. Ảnh: Eurasian Times

Algeria thảo luận với Nga về khả năng mua Su-34 trong giai đoạn 2008-2015. Đến năm 2016, lãnh đạo Nhà máy Sản xuất Máy bay Novosibirsk Sergey Smirnov cho biết Algeria đã đặt hàng 12 chiếc Su-34.

Truyền thông Algeria năm 2019 đưa tin nước này ký hợp đồng mua Su-34, Su-35S và Su-57, lô đầu tiên dự kiến bàn giao sau đó 6 năm. Biên chế Su-34 sẽ cho phép không quân Algeria thay thế phi đội cường kích Su-24 còn trong biên chế, giúp họ tăng năng lực chiến đấu, thay đổi đáng kể cán cân sức mạnh quân sự và gia tăng ảnh hưởng trong khu vực.

Nga từ lâu đã cung cấp những khí tài quan trọng cho không quân Algeria, trong đó có 63 tiêm kích Su-30MKA, 40 tiêm kích MiG-29 thuộc các biến thể, 42 cường kích Su-24 và 16 máy bay huấn luyện Yak-130. Ngoài ra, Algeria đang vận hành 33 trực thăng vũ trang Mi-24 và 42 trực thăng tấn công Mi-28NE.

Điều này khiến Algeria trở thành một trong những lực lượng không quân mạnh nhất khu vực Trung Đông và Bắc Phi.

Nguyễn Tiến (Theo AFP, AP, EurAsian Times)