Nga được cho là đã thực hiện không thành công vụ phóng thử tên lửa xuyên lục địa tại tỉnh Orenburg, khi quả đạn phát nổ trên không.

Truyền thông Nga ngày 28/11 dẫn lời các nhân chứng cho biết một vụ nổ lớn đã xảy ra tại căn cứ tên lửa chiến lược ở thành phố Yasny thuộc tỉnh Orenburg, dường như là hậu quả của một vụ phóng thử tên lửa xuyên lục địa thất bại.

Theo trang Ural56, giới chức địa phương cho biết chưa có kế hoạch ban bố lệnh sơ tán, không có mối đe dọa nào với người dân và nồng độ chất độc hại trong không khí vẫn ở ngưỡng an toàn.

Video đăng trên mạng xã hội X cho thấy tên lửa lên được độ cao 200-400 m trước khi rơi xuống mặt đất và phát nổ, để lại phía sau một đám khói màu tím.

Nga có thể đã phóng xịt tên lửa xuyên lục địa Khoảnh khắc được cho là vụ phóng tên lửa xuyên lục địa không thành công của Nga tại tỉnh Orenburg htrong video đăng ngày 28/11. Video: X/sentdefender

Chuyên trang quân sự Defense Express cho biết khói tím này là màu đặc trưng của các loại thuốc phóng được sử dụng trong một số hệ thống tên lửa thời Liên Xô, như tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) R-36M2, cũng như mẫu đời mới RS-28 Sarmat. Cũng có ý kiến cho rằng đây là vụ phóng ICBM UR-100N.

Khi được đề nghị bình luận về thông tin xảy ra vụ nổ tên lửa ở khu vực một căn cứ quân sự tại tỉnh Orenburg, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết "chưa thấy báo cáo nào". Quan chức này lưu ý rằng chưa có thông báo chính thức về sự việc.

Sân bay vũ trụ ở Yasny là một trong 11 cơ sở tại Nga có khả năng phóng tên lửa tầm xa, trong đó có loại mang được đầu đạn hạt nhân. Năm 2023, đơn vị tên lửa ở Yasny bắt đầu được tái trang bị hệ thống tên lửa siêu vượt âm Avangard, loại sử dụng R-36M2, UR-100N hoặc RS-28 làm phương tiện phóng.

Trong vụ thử nghiệm tháng 12/2018, đầu đạn Avangard đạt tốc độ khoảng 33.000 km/h, gấp 27 lần âm thanh, và đánh trúng mục tiêu cách vị trí phóng 6.000 km. Theo Tổng thống Vladimir Putin, Avangard là một trong loạt siêu vũ khí được phát triển nhằm đảm bảo Nga đủ mạnh để đối đầu với chiến lược tấn công phủ đầu từ đối phương trong trường hợp xảy ra xung đột.

Moskva được cho là cũng đã phóng thử không thành công ICBM Sarmat hồi tháng 9/2024. Ảnh vệ tinh thương mại khi đó cho thấy miệng hố rộng khoảng 62 m ở vị trí giếng phóng, cùng nhiều dấu hiệu hư hại xung quanh bãi thử tại sân bay vũ trụ Plesetsk, tây bắc Nga, được cho là hậu quả sau khi quả đạn phát nổ trên bệ phóng.

Dấu vết hư hại tại bãi phóng ở Plesetsk tháng 9/2024. Ảnh: Maxar

Phạm Giang (Theo Moscow Times, Izvestia, Defence Blog, AFP)