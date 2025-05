Nga có thể đã điều Su-35 ngăn Estonia bắt tàu dầu

Tiêm kích nghi là Su-35S Nga xuất hiện trên vịnh Phần Lan, dường như để gây áp lực, ngăn lực lượng Estonia bắt tàu dầu thuộc "đội tàu bóng tối".

Video quay từ khoang lái tàu dầu Jaguar treo cờ Gabon, được công bố ngày 14/5, cho thấy tàu tuần tra EML Raju của hải quân Estonia đang tiếp cận và tìm cách ép tàu hàng đổi hướng. "Đây là tàu chiến P6732 của hải quân Estonia. Yêu cầu các vị tuân thủ chỉ dẫn. Hãy lập tức chuyển hướng", liên lạc điện đàm trong video có đoạn.

Một tiêm kích xuất hiện trên bầu trời, khiến thành viên thủy thủ đoàn tàu Jaguar nói rằng "đó là máy bay MiG", nhưng không rõ thuộc lực lượng nào. Một máy bay cánh bằng cùng trực thăng lần lượt xuất hiện trong khu vực và lướt qua tàu Jaguar. Tàu tuần tra Raju sau đó quay đầu, di chuyển song song và ngược hướng tàu Jaguar.

'Tiêm kích Nga' ngăn hải quân Estonia tiếp cận tàu dầu Tiêm kích nghi là Su-35S Nga bay gần khu vực tàu dầu Jaguar di chuyển trong video công bố ngày 14/5. Video: YouTube/Harry Papachristou

Jaguar bị nghi là một trong những tàu dầu thuộc "đội tàu bóng tối" của Nga. Đây là thuật ngữ phương Tây dùng để chỉ đội tàu mà họ cho rằng Nga sử dụng để lách lệnh trừng phạt, được quản lý thông qua mạng lưới các công ty bình phong để che giấu quyền sở hữu.

Một số kênh Telegram có liên hệ với quân đội Nga cho biết tiêm kích Su-35S nước này đã hiện diện nhằm "ngăn cản nỗ lực chặn bắt tàu dầu".

Tài khoản Voenacher nói rằng hải quân Estonia muốn ép tàu Jaguar rời vùng biển quốc tế và tiến vào lãnh hải Estonia để có thể bắt giữ phương tiện. "Thủy thủ đoàn cáo buộc tàu hải quân Estonia đe dọa đâm va, trong khi trực thăng định triển khai binh sĩ đổ bộ. Thủy thủ đoàn từ chối tuân thủ yêu cầu và tiếp tục di chuyển theo lộ trình đã định", tài khoản này cho hay.

Truyền thông Estonia đưa tin hải quân nước này đã "tìm cách hộ tống" tàu dầu từ vùng biển Estonia vào Nga, do "không chắc chắn về quốc tịch của nó". Theo thiết bị định vị trên tàu Jaguar, sự việc xảy ra ở giữa vịnh Phần Lan, trong khu vực nhiều khả năng là vùng biển quốc tế.

Bộ Quốc phòng Estonia cùng ngày cáo buộc tiêm kích Su-35S Nga xâm nhập không phận nước này trên bán đảo Juminda ở Vịnh Phần Lan và hiện diện tại khu vực trong gần một phút. Tuy nhiên, cơ quan này không đề cập tới tàu dầu Jaguar.

Giới chức Estonia nói rằng Nga không thông báo trước về chuyến bay, tiêm kích Su-35S cũng tắt hệ thống phát đáp tín hiệu và không liên lạc với đài kiểm soát không lưu Estonia. Các tiêm kích F-16 Bồ Đào Nha đồn trú tại Estonia sau đó được điều động để "thực hiện chuyến bay trinh sát".

Bộ Ngoại giao Estonia đã triệu tập đại biện lâm thời của Nga tại nước này để trao công hàm phản đối. Ngoại trưởng Estonia Margus Tsahkna cho biết đây là "sự việc nghiêm trọng và đáng tiếc, không thể chấp nhận dưới bất cứ hình thức nào".

Giới chức Nga chưa bình luận về thông tin trên.

Các quốc gia ven biển Baltic. Đồ họa: SWP

Các quốc gia vùng Baltic những tháng qua đã chặn bắt nhiều tàu hàng của Nga với lý do môi trường hoặc nghi ngờ chúng làm hỏng cáp quang dưới đáy biển. Tuy nhiên, các nước Baltic thường phải thả số tàu này do không tìm được bằng chứng cho thấy chúng tham gia các vụ phá hoại, hoặc thủy thủ đoàn đã khắc phục các vấn đề an toàn.

Nguyễn Tiến (Theo AP, Err, TradeWinds)