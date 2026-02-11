Nga có thể đã chuyển tiêm kích Su-57 đầu tiên cho nước ngoài

Tiêm kích tàng hình Su-57 do Nga sản xuất bay lượn trên bầu trời Algeria, cho thấy quốc gia châu Phi có thể đã hoặc sắp tiếp nhận máy bay.

Video do người dân địa phương quay và được chuyên trang quân sự Defense News phân tích hôm 10/2 cho thấy tiêm kích Su-57 bay trên vùng trời được cho là gần căn cứ không quân Oum El Bouaghi, miền bắc Algeria. Thời gian ghi hình không được công bố.

Các nhà quan sát nhận định chiếc Su-57 đang bay kiểm tra kỹ thuật sau quá trình vận chuyển hoặc phô diễn tính năng trước khi bàn giao cho khách hàng.

Giới chức Nga và Algeria chưa bình luận về thông tin.

Tiêm kích Su-57 trên bầu trời miền bắc Algeria trong video đăng hôm 5/2.

Algeria bày tỏ quan tâm tiêm kích tàng hình của Nga kể từ khi phiên bản xuất khẩu Su-57E ra mắt tại triển lãm hàng không MAKS 2019 ở thủ đô Moskva.

Tháng 10/2025, nhóm tin tặc Black Mirror tuyên bố chiếm được một số tài liệu của tập đoàn quốc phòng nhà nước Nga Rostec, trong đó có thông tin Algeria đã đặt mua 12 chiến đấu cơ Su-57E và 14 tiêm kích bom Su-34E. Tổng giá trị đơn hàng Su-57E được cho là khoảng hai tỷ USD.

Sau đó một tháng, Nga xác nhận đã bàn giao hai tiêm kích Su-57E cho khách hàng nước ngoài, song không nêu tên. Đây được coi là thương vụ quan trọng đối với Nga giữa lúc nước này tìm cách duy trì xuất khẩu vũ khí, lĩnh vực đã sụt giảm do ảnh hưởng từ xung đột Ukraine.

Robert Palladino, lãnh đạo Vụ Cận Đông thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ, tuần trước cho biết Washington coi hợp đồng này là "một trong những rắc rối" trong quan hệ với Algiers. Ông cảnh báo rằng các thương vụ như vậy có thể dẫn đến lệnh trừng phạt từ Mỹ.

Su-57 là chiến đấu cơ đa nhiệm thế hệ 5 của Nga, được chế tạo nhằm tiêu diệt mọi loại mục tiêu trên không, trên bộ và trên biển. Su-57 được phủ vật liệu hấp thụ sóng radar và có thiết kế tối ưu cho khả năng tàng hình trước thiết bị trinh sát điện tử. Mỗi phi cơ mang được tổng cộng 6 vũ khí trong thân, bao gồm 4 quả ở hai khoang bụng và hai tên lửa ở hai khoang bên hông.

Tiêm kích Su-57 Nga trong ảnh đăng hôm 9/2. Ảnh: UAC

Phiên bản Su-57E dường như sở hữu một số điểm khác biệt với phi cơ nội địa Nga, trong đó có hệ thống nhận diện địch - ta. Nhà sản xuất cũng có thể chỉnh sửa phần mềm điều khiển để hiển thị thông số chuẩn phương Tây, dán nhãn tiếng Anh cho các bộ phận trong buồng lái và bổ sung khả năng sử dụng vũ khí không phải của Nga theo yêu cầu khách hàng.

Kênh truyền hình quốc gia Algeria hồi tháng 2/2025 đưa tin phi công nước này đang được huấn luyện vận hành tiêm kích Su-57 tại Nga, sau khi quốc gia Bắc Phi ký hợp đồng đặt mua và trở thành khách hàng nước ngoài đầu tiên của dòng máy bay này.

Một số nguồn tin nói rằng Algeria có thể đặt mua 6 máy bay trong đơn hàng đầu tiên để đánh giá và tiếp nhận vào cuối năm 2025, sau đó ký đơn hàng lớn hơn trong tương lai.

Phạm Giang (Theo Defense News)