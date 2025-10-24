Nga có thể đã biên chế loạt tên lửa hành trình bay xa tới 6.500 km

Tài liệu Ukraine thu được cho thấy quân đội Nga nhận hàng chục tên lửa Kh-BD, có tầm bay gấp đôi mẫu Kh-101, để trang bị cho phi đội Tu-160M.

Cổng thông tin Militarnyi của Bộ Quốc phòng Ukraine hôm 23/10 công bố loạt tài liệu được cho là tình báo nước này thu được, trong đó cho thấy Bộ Quốc phòng Nga đã đặt hàng hai lô tên lửa hành trình tầm xa Kh-BD với tổng cộng 32 quả. Lô đầu tiên được bàn giao năm 2024, trong khi lô còn lại sẽ được biên chế trong năm 2026.

Các tên lửa Kh-BD đều có thể mang đầu đạn thông thường hoặc hạt nhân, chi phí mỗi quả vào khoảng 337 triệu rouble (khoảng 4,15 triệu USD).

Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về thông tin.

Tên lửa Kh-101/102 (hàng trước) và Kh-55 (hàng sau) xếp trước oanh tạc cơ Tu-160. Ảnh: BQP Nga

Trong chuyến thăm của lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đến căn cứ ở Vladivostok hồi tháng 9/2023, tư lệnh không quân chiến lược Nga Sergey Kobylash cho biết oanh tạc cơ chiến lược Tu-160 đã được trang bị tên lửa Kh-BD có tầm bắn hơn 6.500km. Hình ảnh các tên lửa hành trình lắp trên chiếc Tu-160 khi đó đều được làm mờ.

Kh-BD được nhận định là vũ khí chính cho dự án oanh tạc cơ tàng hình PAK-DA, song Nga chưa chế tạo dòng máy bay này nên tên lửa mới sẽ được trang bị cho máy bay Tu-160M hiện đại hóa. "Dường như kích thước tên lửa hành trình Kh-BD tăng đáng kể so với phiên bản tiền nhiệm, cho phép nó bay xa gần gấp đôi mức 3.500 km của dòng Kh-101 hiện nay", Militarnyi cho biết.

Giới chuyên gia phương Tây nhận định tên lửa Kh-BD có thể kế thừa công nghệ tàng hình và năng lực tự vệ của dòng Kh-101/102. Biên tập viên Thomas Newdick của chuyên trang quân sự Mỹ War Zone nhận định Kh-BD sẽ thay thế cả Kh-101 và Kh-102, cũng như các tên lửa từ thời Chiến tranh lạnh như Kh-55 và biến thể mang đầu đạn thường Kh-555.

"Biên chế Kh-BD sẽ giúp không quân Nga mở rộng đáng kể phạm vi mục tiêu, đặc biệt nếu oanh tạc cơ Tu-160M triển khai tại các căn cứ ở Bắc Cực. Nếu PAK-DA được biên chế, khả năng tiến công của nó sẽ càng mạnh hơn nhờ tên lửa Kh-BD", Newdick đánh giá.

Nguyễn Tiến (Theo War Zone, AFP, AP)